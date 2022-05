‘Komst Schmidt doet landgenoot besluiten vertrekwens kenbaar te maken’

Julian Weigl heeft volgens Record zijn vertrekwens bij Benfica bekendgemaakt. De Duitser ziet een samenwerking met landgenoot Roger Schmidt niet zitten. De trainer van PSV neemt na dit seizoen het roer over bij o Glorioso, maar Weigl wil geen deel uitmaken van de selectie die de oefenmeester tot zijn beschikking krijgt. De middenvelder is naar verluidt geen fan van het systeem dat Schmidt graag hanteert.

Weigl kwam in 2020 binnen bij Benfica, na periodes bij 1860 München en Borussia Dortmund. De Portugezen betaalden twintig miljoen euro voor de controleur en willen datzelfde bedrag nu minimaal terugzien bij een vertrek van Weigl. De zesvoudig Duits international kwam dit seizoen in 48 officiële duels van Benfica in actie, waarin hij drie keer het net vond en vijf keer aangever was. Ondanks dat hij dus vaste basisspeler lijkt bij de ploeg uit Lissabon, wil Weigl vertrekken door de komst van Schmidt.

De komst van de 55-jarige trainer werd woensdag officieel bekendgemaakt. Dat was geen verrassing te noemen, aangezien Schmidt al maanden met een dienstverband bij Benfica in verband werd gebracht. Internationale media repten begin april al over een akkoord, wat destijds door de Duitser ontkend werd. Bij Benfica wordt Schmidt de opvolger van Nélson Veríssimo, die momenteel tijdelijk de honneurs waarneemt na het ontslag van Jorge Jesus eind december.

Na twee jaar komt er dus een einde aan de periode van Schmidt bij PSV. Ondanks dat de oefenmeester vertrekt hoopt hij wel een aantal gezichten die hij bij de Eindhovenaren zag ook bij Benfica te zien. Verschillende media meldden eerder al de interesse van Benfica in onder anderen Mario Götze, Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez. Ook Mauro Júnior werd volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International aan dat lijstje toegevoegd. De Braziliaan is het afgelopen seizoen onder Schmidt omgeturnd tot back en floreerde in die positie.