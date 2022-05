Openda grote verrassing bij Belgische selectie; debuut tegen Oranje lonkt

Woensdag, 18 mei 2022 om 13:44 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:02

Bondscoach Roberto Martínez heeft de definitieve selectie van het Belgisch nationale elftal bekendgemaakt. De Belgen ontmoeten in het kader van de UEFA Nations League het Nederlands elftal, Wales en tweemaal Polen. De Spanjaard heeft maar liefst 32 spelers opgeroepen. Loïs Openda is de meest opvallende naam in de selectie. De aanvaller van Club Brugge, dit seizoen verhuurd aan Vitesse, maakt zijn debuut in de selectie van de Rode Duivels.

Martínez licht zijn keuze voor de aanvaller van Vitesse toe. “Openda is een heel snelle speler. Hij scoorde 23 keer dit seizoen en heeft een ander profiel dan alle spelers die we tot nu hebben. Hij heeft volwassenheid getoond in de Eredivise. Hij omarmt de verantwoordelijkheid die hij krijgt. Dit is het juiste moment voor hem om het eens te tonen bij de Rode Duivels.” De bondscoach heeft verder plek ingeruimd voor vertrouwde namen als Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne en Romelu Lukaku.

Naast Openda kan een andere speler ook zijn debuut voor het nationale elftal maken. Amadou Onana, middenvelder bij OSC Lille, zit eveneens voor het eerst bij de definitieve selectie. “Amadou heeft zich in de Champions League kunnen bewijzen op het allerhoogste niveau. Hij is heel veelzijdig. Ik zie hem als nummer zes. Onana en Openda waren succesvol bij de beloften. Het is het juiste moment om hen over te hevelen naar de Rode Duivels."

“We spelen vier wedstrijden in twaalf dagen dus het wordt intensief en competitief", verklaart Martínez zijn keuze voor de grote selectie. “Als iedereen fit is, dan gaan we proberen om zoveel mogelijk spelers te gebruiken in deze vier wedstrijden.” Zorgenkindjes bij de Belgen zijn Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Jason Denayer, die allen de afgelopen weken niet in actie kwamen door blessures. “Zij hebben nog medische zorgen nodig, maar het ziet er positief uit.”

België treedt op vrijdag 3 juni in eigen huis aan tegen het Nederlands elftal. Woensdag 8 juni krijgen de Belgen bezoek van Polen, waarna er drie dagen later een uitwedstrijd tegen Wales op het programma staat. Het eerste deel van de Nations League-campagne wordt afgesloten met een uitwedstrijd in Polen. De nummer één in de poule plaatst zich voor de knock-out fase van het toernooi. De laatste in de poule degradeert uit de A-groep van de Nations League.

Volledige selectie België:

Doel: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg)

Verdediging: Toby Alderweireld (Al-Duhail), Dedryck Boyata (Hertha BSC), Timothy Castagne (Leicester City), Jason Denayer (Olympique Lyon), Wout Faes (Reims), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Arthur Theate (Bologna), Jan Vertonghen (Benfica)

Middenveld: Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Thomas Foket (Stade de Reims), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Kevin de Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Amadou Onana (Lille OSC), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Aanval: Charles De Ketelaere (Club Brugge), Eden Hazard (Real Madrid), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Dries Mertens (Napoli), Dennis Praet (Torino), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion), Michy Batshuayi (Besiktas), Romelu Lukaku (Chelsea), Loïs Openda (Vitesse).