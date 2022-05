Ryan Babel countert criticasters: ‘Gelukkig versta ik geen Turks’

Woensdag, 18 mei 2022 om 11:14 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 11:29

Ryan Babel wil ondanks felle kritiek nog jaren door met voetballen. In gesprek met het Turkse Cumhuriyet laat de 35-jarige aanvaller weten nog minimaal twee jaar door te willen gaan. Babel krijgt onder meer kritiek te verwerken vanwege zijn ogenschijnlijk riante salaris bij Galatasaray, maar vindt die kritiek onterecht. “Ik heb dat contract verdiend vanwege mijn spel”, zo vertelt de aanvaller.

Babel kwam dit seizoen, met nog één wedstrijd te gaan, in 41 officiële duels in actie namens Galatasaray, maar was daarin maar 3 keer trefzeker. Het kwam hem, in combinatie met zijn riante salaris, op kritiek te staan vanuit Turkije. "Ik probeer altijd professioneel te zijn en beoefen mijn vak met veel toewijding. Maar gelukkig versta ik geen Turks. Daardoor stoor ik me er minder aan." Over de kritiek op zijn dure contract is Babel duidelijk. "Het is respectloos om over salaris te spreken. Ik heb dat contract verdiend. Dat kreeg ik vanwege mijn spel. Dat is niet mijn schuld, maar iets tussen mij en de club. De club moet een keuze maken vanuit technisch oogpunt, niet vanwege mijn huidige contract."

Waar de toekomst van Babel ligt weet de voormalig speler van Ajax nog niet. "Ik denk dat ik nog twee of drie jaar kan spelen. Dat zou ik graag bij Galatasaray doen, maar ik weet het nu nog niet. Het nieuwe management heeft nog niet met mij gesproken. Maar ik houd van Istanbul, speel voor een grote club en als het aan mij ligt dan blijf ik graag", vertelt de aanvallers. De kans bestaat dat Babel zijn carrière buiten Turkije voortzet, daar zijn contract bij Galatasaray over anderhalve maand afloopt. "Als er een ander aanbod komt zal ik het overwegen. Ik ben klaar voor een ander avontuur."

Babel kwam in zijn carrière onder meer uit voor Ajax, Liverpool en Besiktas. Sinds 2019 voetbalt hij bij Galatasaray, dat hem halverwege het seizoen 2019/20 een halfjaar aan Ajax verhuurde. Met Besiktas werd Babel in het seizoen 2016/17 kampioen. Met zijn huidige club veroverde hij de Turkse Supercup. In Nederland vierde hij twee keer het landskampioenschap met Ajax. Babel debuteerde op 26 maart 2005 in het Nederlands elftal onder Marco van Basten en heeft inmiddels 69 interlands achter zijn naam staan. Hull City zou de situatie van Babel nauwgezet volgen. Ook uit de Major League Soccer is interesse.