Vincent Janssen komt met Oranje-oproep voor duivels dilemma te staan

Zaterdag, 14 mei 2022 om 11:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:16

Vincent Janssen is veruit de meest verrassende naam in de voorselectie van het Nederlands elftal. Vrijdagmiddag maakte bondscoach Louis van Gaal de dertig namen bekend die kans maken op een plekje in de definitieve selectie. De uitnodiging zal bij Janssen met gemengde gevoelens ontvangen zijn, daar de aanvaller op 4 juni in het huwelijksbootje stapt, weet het Algemeen Dagblad. Een dag eerder speelt Oranje het Nations League-duel met België.

De laatste keer dat Janssen zijn opwachting maakte in Oranje was in oktober 2017 als speler van Tottenham Hotspur. Tegenwoordig draagt de spits het shirt van het Mexicaanse Monterrey. De 27-jarige spits, tot dusver goed voor zeventien interlands, was dit seizoen in 27 competitiewedstrijden goed voor slechts 3 doelpunten en 1 assist. Het is echter maar de vraag of Janssen bij de definitieve selectie hoopt te zitten, daar hij daags na de Nations League-wedstrijd tegen België in het huwelijksbootje stapt met zijn geliefde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Nederlands elftal speelt in juni vier wedstrijden in het Europese toernooi. Op 3 juni wordt er afgetrapt tegen België, waarna Wales (8 juni), Polen (11 juni) en nogmaals Wales (14 juni) de volgende opponenten zijn. Het moet nog blijken of Janssen serieus kans maakt op zijn rentree in het shirt van Oranje. Op vrijdag 27 mei wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Andere centrumspitsen die door Van Gaal zijn opgenomen in de voorselectie zijn Memphis Depay, Luuk de Jong en Wout Weghorst.

Janssen gold in 2016 en 2017 als eerste keus in de punt van de aanval bij Oranje onder Danny Blind en Dick Advocaat. De aanvaller maakte in maart 2016 zijn eerste minuten tegen Frankrijk en scoorde vervolgens bij zijn basisdebuut op Wembley tegen Engeland. De laatste keer dat hij het shirt van het Nederlands elftal droeg was in oktober 2017 in de met 2-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. In totaal staat de teller op zeventien interlands, waarin Janssen zeven keer het net wist te vinden.