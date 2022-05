Ajax bereikt akkoord met Alfred Schreuder als opvolger van Erik ten Hag

Woensdag, 11 mei 2022 om 22:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:51

Alfred Schreuder wordt de opvolger van Erik ten Hag bij Ajax. De Telegraaf meldt woensdagavond kort na de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0) op basis van diverse bronnen rondom de club dat er op hoofdlijnen een akkoord is met de coach van Club Brugge en diens zaakwaarnemer Milos Malenovic over een contract voor twee jaar. Daarnaast heeft Ajax ede eenzijdige optie om er een derde jaar aan vast te plakken. De verwachting is dat Schreuder op korte termijn officieel wordt gepresenteerd door Ajax.

Schreuder was al enige tijd de topkandidaat in de Johan Cruijff ArenA en alle betrokken partijen werken nu hard aan het rond maken van het papierwerk rondom het contract. Schreuder werkte als assistent-trainer als eens bij Ajax en maakte er nooit een geheim van dat hij ooit wilde terugkeren bij de 36-voudig kampioen van Nederland. De 49-jarige coach liet een gelimiteerde transfersom opnemen in zijn contract in Brugge, waardoor hij voor 1,5 miljoen euro de overstap kan maken naar Ajax.

De beoogde nieuwe trainer van Ajax werkte tussen januari 2018 en juni 2019 samen met Ten Hag, die na dit seizoen vertrekt richting Manchester United. Schreuder werkte tijdens zijn trainersloopbaan verder ook voor Vitesse, FC Twente, TSG Hoffenheim en Barcelona. Bij de Catalanen vertrok hij vorig jaar oktober na het ontslag van hoofdtrainer Ronald Koeman. In januari werd hij aangesteld door Brugge, dat onder zijn leiding op weg is naar de Belgische landstitel. Woensdagavond werd in de kampioensgroep van de Pro League met 1-0 gewonnen van Royale Union Saint-Gilloise, waardoor de voorsprong op die ploeg is opgelopen tot drie punten.

De andere ogenschijnlijke droomkandidaten van Ajax, Peter Bosz en Arne Slot, leken om uiteenlopende redenen niet haalbaar te zijn. Bosz werd voorlopig aan zijn contract gehouden bij Olympique Lyon, terwijl een overstap van Slot niet in de lijn der verwachtingen lag sinds de uiterst pikante overstap van Steven Berghuis en zijn recente contractverlenging bij Feyenoord. Ajax was overigens niet de enige gegadigde voor Schreuder, daar hij volgens Estadio Deportivo ook hoog op het lijstje bij Sevilla stond. Het is echter zo goed als zeker dat de coach terugkeert in Amsterdam.