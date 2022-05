PSV komt na lang nadenken met heerlijke reactie op landstitel Ajax

Woensdag, 11 mei 2022 om 22:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:55

PSV heeft Ajax woensdagavond op humoristische wijze gefeliciteerd met de landstitel. In een video op Twitter laat de club zien dat er lang werd nagedacht over de juiste tekst om Ajax te feliciteren. 'Var harte gefeliciteerd', zo begon men, een verwijzing naar het gebrek aan een ingreep van de VAR in de wedstrijd van PSV tegen Feyenoord (2-2).

Daarna dacht PSV aan 'houd het binnen de lijntjes', waarschijnlijk een grap over de wedstrijd tegen Ajax (1-2 nederlaag) in januari, toen de bal in de aanloop naar de winnende treffer van Ajax al dan niet de zijlijn had gepasseerd. Mogelijk knipoogt PSV ook naar het openingsdoelpunt van Ajax in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het was immers de vraag of Noussair Mazraoui zijn assist nog binnen de lijnen gaf. Uiteindelijk besloot PSV het gewoon te houden op 'Gefeliciteerd, groeten uit Eindhoven'.