Arsenal maakt geen fout en kan Tottenham donderdag definitief afschudden

Zondag, 8 mei 2022 om 16:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:01

Arsenal heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de felbegeerde vierde plaats en het bijbehorende Champions League-ticket. The Gunners wonnen met 2-1 van degradatiekandidaat Leeds United en staan daardoor vier punten los van achtervolger Tottenham Hotspur, aanstaande donderdag de tegenstander in de Noord-Londense derby. Everton won opnieuw, ditmaal van Leicester City, en pakte daarmee zeer belangrijke punten in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. Leeds staat na de nederlaag in Londen op de gevreesde achttiende plaats.

Arsenal - Leeds United 2-1

De start van de thuisclub was ideaal, met twee doelpunten binnen tien minuten. Eddie Nketiah profiteerde bij een terugspeelbal optimaal van geklungel van Leeds-doelman Illan Meslier, die zich kort voor zijn eigen doel de bal liet afsnoepen door de Arsenal-spits: 1-0. Diezelfde Nketiah scoorde kort daarna in de verre hoek na een goede en snelle aanval over de linkerflank. Het ging van kwaad tot erger voor Leeds toen Aanvoerder Luke Ayling na nog geen halfuur spelen met een directe rode kaart moest vertrekken na een doldwaze tackle op Gabriel Martinelli. Er waren protesten bij de spelers van Leeds, maar de beslissing werd niet herroepen.

??????????! Wat een blunder van Leeds-doelman Illan Meslier ?? Eddie Nketiah pakt het cadeau uit: 1-0 Arsenal ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSLEE pic.twitter.com/S3koa11wsM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2022

Ondanks de ondertalsituatie gaf Leeds zich nog niet gewonnen in het Emirates Stadium. Halverwege de tweede helft was de spanning zelfs terug in Noord-Londen. De geheel vrijstaande Diego Llorente schoot uit een hoekschop raak bij de tweede paal: 2-1. Mikel Arteta, die vrijdag bijtekende tot medio 2025, greep daarna in en bracht bij Arsenal Nicolas Pépé en Emile Smith Rowe binnen de lijnen, als vervangers van Bukayo Saka en Martinelli. Laatstgenoemde leek na een uur spelen op weg naar de 3-0, maar zijn inzet ging maar net over het doel heen. Arsenal hield de controle in de slotfas, al had men wel vaker kunnen en misschien moeten scoren, en is nummer drie Chelsea nu tot op een punt genaderd.

Leicester City - Everton 1-2

Vitaliy Mykolenko bezorgde Everton de gewenste start in het King Power Stadium. De vleugelverdediger nam een voorzet vanaf rechts van Alex Iwobi in een keer op zijn schoen op de rand van de zestien en tot zijn vreugde verdween de bal in de rechterbenedenhoek langs Kasper Schmeichel: 0-1. De euforie was evenwel van korte duur, want na tien minuten trok Leicester de stand alweer gelijk. Yerry Mina en Seamus Coleman gingen allebei voor de bal, maar de verdedigers zaten helemaal mis. Patson Daka kon hierdoor ongehinderd op het doel af, om vervolgens Jordan Pickford kansloos te laten met een schot in de korte hoek: 1-1. Met een halfuur op de klok herstelde Everton de voorsprong. Schmeichel redde nog op een kopbal van Richarlison uit een hoekschop, maar in de rebound was de doelman kansloos op de kopbal van Mason Holgate. Leicester was daarna een uur lang op zoek naar de gelijkmaker, die er uiteindelijk niet meer kwam op eigen veld.

Wat een klungelige actie van de Everton-verdediging ?? Daka maakt optimaal gebruik van de fout schiet de gelijkmaker binnen voor Leicester: 1-1 ??#ZiggoSport #PremierLeague #LEIEVE pic.twitter.com/XT6dAGA8m1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2022

Norwich City - West Ham United 0-4

Doelman Tim Krul wist halverwege al dat er voor zijn ploeg geen eer meer te behalen viel, daar het scorebord na 45 minuten voetbal reeds een 0-3 tussenstand aangaf. Saïd Benrahma verzorgde al in de twaalfde minuut de openingstreffer op aangeven van Jarrod Bowen, die eveneens de assist verzorgde op Benrahma bij het derde doelpunt in de blessuretijd van de eerste helft. Tussendoor wist ook Michail Antonio zijn naam op het scorebord te zetten. Samuel Byram dacht twee minuten na de hervatting een eretreffer aan te tekenen namens Norwich, maar uit de videobeelden bleek dat de centrumverdediger buitenspel stond: doelpunt afgekeurd. West Ham kwam nog wel een keer tot scoren. In de 65ste speelminuut zorgde Manuel Lanzini dankzij een benutte strafschop voor de 0-4 eindstand.