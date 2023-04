Gemaskerde rapper claimt Premier League-speler te zijn: Arsenal-speler verdacht

Vrijdag, 21 april 2023 om 11:45 • Wessel Antes • Laatste update: 11:53

Engeland is in de ban van de gemaskerde rapper DIDE, die claimt als voetballer actief te zijn in de Premier League. Afgelopen weekend bracht de gemaskerde rapper het nummer ‘Thrill’ uit op YouTube, maar tot nu toe is het nog onduidelijk om welke voetballer het gaat. Op internet denkt men het echter al te weten: meerdere voetbalfans gokken dat Arsenal-spits Eddie Nketiah achter het mysterie zit. Daar zijn dan ook diverse aanwijzingen voor.

In de videoclip ‘Thrill’ verschuilt DIDE zijn gezicht continu achter een rozenmasker, wat erg doet denken aan het populaire televisieprogramma ‘The Masked Singer’. Op internet krijgt de gemaskerde rapper veel complimenten over de inhoud van het nummer, maar theorieën over wie er achter het mysterie zit hebben alsnog de overhand. Op het YouTube-kanaal valt te lezen dat DIDE actief is in de Premier League: ‘Premier League voetballer bestormt de Britse muziekscene met freestyle video’.

‘Thrill’ is het eerste officiële nummer dat de gemaskerde rapper heeft uitgebracht. Het nummer ging een week geleden online en staat inmiddels al op 727.000 views op YouTube. In het nummer suggereert DIDE diverse keren dat hij een voetballer is met teksten als ‘mijn team blijft winnen’ en ‘elke wedstrijd is een finale’. Daarnaast rapt DIDE dat kranten zich zouden kunnen afvragen ‘welke baller dit is’. De publiciteitsstunt lijkt te werken, daar voetballiefhebbers op sociale media in de ban zijn van de gemaskerde rapper.

Nketiah was dit seizoen negen keer trefzeker in 33 officiële wedstrijden voor Arsenal.

Nketiah

Nketiah, de reservespits van Arsenal, wordt het meest genoemd als mogelijk gezicht achter het masker. De videoclip is in Londen opgenomen, wat de verdenkingen een stuk logischer maakt. De voetballiefhebbers denken daarnaast dat DIDE een anagram is van Nketiahs voornaam Eddie. Ook sluiten de teksten in het nummer ‘Thrill’ aan op de jacht van the Gunners naar de eerste landstitel in negentien jaar. Ten slotte verwijst DIDE in het nummer naar zijn 23ste levensjaar, de leeftijd van Nketiah. De spits was lange tijd geblesseerd, maar maakte afgelopen zondag zijn rentree tijdens de 2-2 remise van Arsenal met West Ham United.