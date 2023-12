Transfers & Geruchten: Bakayoko verschijnt op lijstje van volgende PL-club

In 'Transfers & Geruchten' vind je al het nieuws omtrent transfers. Het gaat niet alleen om de laatste afgeronde deals die door clubs bekend zijn gemaakt, maar ook om smeuïge of opvallende transfergeruchten uit binnen- en buitenland.

Barcelona bekijkt de mogelijkheid om Aleix Garcia over te nemen van Girona. Xavi ziet in de 26-jarige middenvelder de ideale vervanger van Gavi, die dit seizoen niet meer in actie komt door een blessure. (Diario Sport)

Chelsea en Tottenham Hotspur gaan snel een akkoord bereiken over de overgang van Conor Gallagher. Het jeugdproduct van the Blues, die dit seizoen steevast op een basisplaats kan rekenen, moet zo'n veertig miljoen euro kosten. (Gianluca Di Marzio)

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook wil Tottenham Hotspur zich versterken op de vleugels. Iemand die daarvoor in aanmerking komt is Johan Bakayoko, die eerder al kon rekenen op interesse van Liverpool. (The Sun)

Crystal Palace blijft jagen op de handtekening van Eddie Nketiah. Arsenal heeft aangegeven zijn aanvaller niet te willen verkopen, maar dat weerhoudt de stadgenoot er niet van de interesse door te drukken. (Daily Mail)

Eintracht Frankfurt en Manchester United hebben alle papieren ondertekend voor de overgang van Donny van de Beek. Verwacht wordt dat de transfer snel wereldkundig wordt gemaakt door beide clubs. (Fabrizio Romano)

Tottenham Hotspur is bereid om een bod uit te brengen op Radu Dragusin. De verdediger van Genoa heeft zelf al zijn goedkeuring gegeven voor een overgang naar Noord-Londen. (Fabrizio Romano)

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties