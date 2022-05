‘Ten Hag is vergeven als hij het aangaan van deze uitdaging in twijfel trekt'

De Engelse media hebben geen goed woord over van de wanvertoning van Manchester United op bezoek bij Brighton & Hove Albion zaterdagavond. De ploeg van interim-trainer Ralf Rangnick ging met een 4-0 nederlaag kansloos af bij de club die in het gehele jaar 2022 nog niet op eigen terrein had weten te winnen. De media smijten met allerlei krachttermen, reppen van 'het slechtste United sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson' en zien voor aanstaand trainer Erik ten Hag een onmogelijke opgave.

"Dit seizoen kan niet snel genoeg eindigen voor United", schrijft de BBC. "Dit resultaat maakte de spaarzame hoop op Champions League-voetbal volgend seizoen met de grond gelijk en zelfs een plek in de Europa League is allerminst zeker. Afzakken naar de derderangs Conference League is oprecht een mogelijkheid." De Britse publieke omroep wendt zich daarop direct tot Ten Hag. "Hij is de man met de taak om de club te herbouwen, maar met de dag lijkt die klus moeilijker en moeilijker te worden."

WAAR EINDIGT DIT?! ?? Manchester United blijft incasseren. Nu is het Leandro Trossard die op het scorebord komt: 4-0 ??#ZiggoSport #PremierLeague #BHAMUN pic.twitter.com/HSQHoiPeWP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2022

The Guardian kan dat beamen. "Ten Hag focust zich nu op het winnen van de titel met Ajax, maar wanneer hij een herhaling van deze wanvertoning te zien krijgt zal hij vergeven worden als hij zijn beslissing om deze uitdaging aan te gaan in twijfel trekt. Een monumentale heropbouw ligt in het verschiet en Brighton openbaaarde zonder genade alle mankementen in Uniteds gebroken team."

De Manchester Evening News zoomt bij de 'Bijbelse nederlaag' in op de relatie tussen spelers en fans van de lokale club. "Terwijl het stadion wachtte op een zondige vierde goal, brulden de opstandige United-supporters 'You're not fit to wear the shirt'. Niemand van de spelers zal ze aanklagen. De fans begonnen de naam van (de in november ontslagen trainer, red.) Ole Gunnar Solskjaer te zingen, waarschijnlijk uit solidariteit dat hij deze ramp had moeten managen. Na het laatste fluitsignaal gaf Cristiano Ronaldo ze applaus en stak David de Gea zijn handen verontschuldigend de lucht in."

The Sun neemt zoals gewoonlijk geen blad van de mond en rept in de kop al over 'het slechtste United OOIT in de Premier League'. "Het is dit seizoen zo droevig, dat het moeilijk inschatten is of dit nu het absolute dieptepunt was", doet de boulevardkrant daar nog een schepje bovenop. Net als Sky Sports onderbouwt The Sun haar claim met de statistieken. "Ralf Rangnicks meute had beide van de laatste twee wedstrijden moeten winnen om de 64 punten van het enige seizoen van David Moyes te evenaren. Dat miezerige totaal in het seizoen 2013-14 was de laagste opbrengst sinds het pensioen van Sir Alex Ferguson. Dat is nu overtroffen door de vernedering van Rangnicks team."