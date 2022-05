Held van kampioenswedstrijd moet wijken in opstelling van Real Madrid

Woensdag, 4 mei 2022 om 19:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:16

De opstellingen van Real Madrid en Manchester City voor de returnwedstrijd in de halve finale van de Champions League zijn bekend. Het meest opvallende in de opstelling van Real Madrid is de reserveplek voor Rodrygo, terwijl Kyle Walker fit genoeg is bevonden om in de basis te starten bij de bezoekers Het duel begint om 21.00 uur in het Santiago Bernabéu; Manchester City won de eerste ontmoeting met 4-3.

De opstelling van Real Madrid kent geen grote verrassingen. Het was in de aanloop naar de kraker alleen de vraag of Carlo Ancelotti zou kiezen voor Federico Valverde of Rodrygo. Hoewel Rodrygo zaterdag de eerste twee doelpunten maakte in de kampioenswedstrijd tegen Espanyol (4-0), is de keuze gevallen op Valverde. Daar gingen Spaanse media voorafgaand aan het duel al van uit. Achterin vervangt Nacho de geblesseerde David Alaba.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Manchester City moet Nathan Aké het stellen met een plek op de bank. De verdediger bleef vorige week negentig minuten aan de kant staan, maar scoorde daarna wel in het competitieduel met Leeds United (0-4). Er was toen een plek voor Aké in de defensie omdat Walker geblesseerd was, maar hij is fit genoeg bevonden en start als rechtsback. Raheem Sterling speelde negentig minuten tegen Leeds, maar begint net als in de thuiswedstrijd van vorige week op de bank.

Opstelling Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinícius Júnior, Benzema.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo; Mahrez, Foden, Jesus.