Real Madrid vreest Engelse interesse en gaat vijf verlengingen aankondigen

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 09:38 • Bart DHanis • Laatste update: 10:00

Real Madrid gaat het contract van Federico Valverde en vier andere spelers spoedig openbreken en verlengen, zo weet de Italiaanse transfermarktjournalist Fabrizio Romano te melden in een video-item op YouTube.

De international van Uruguay kon rekenen op interesse vanuit de Premier League en Real vreesde voor aanbiedingen uit Saudi-Arabië. Hierom heeft zijn huidige werkgever besloten zijn contract met een jaar te verlengen tot medio 2028 en hem een flinke salarisverhoging te geven. Ook is er een afkoopsom van een miljard euro opgenomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarnaast heeft ook Eduardo Camavinga zijn verbintenis bij de Koninklijke verlengd. De Franse middenvelder heeft zijn krabbel al gezet en de club gaat de verlenging spoedig openbaren.

Camavinga verlengde zijn verbintenis met twee jaar tot medio 2029 en ook in zijn contract is een afkoopsom van een miljard euro opgenomen.

Daar blijft het echter niet bij voor de fans van de Madrilenen. Romano stelde in een bericht eerder deze week dat ook steraanvaller Vinícius Júnior heeft getekend voor een langer verblijf in de Spaanse hoofdstad. Geïnteresseerde clubs zullen ook voor hem een miljard euro moeten neerleggen. Hij heeft getekend tot medio 2027 en wordt de bestbetaalde speler van de selectie.

Verder gaat tevens Éder Militão snel zijn handtekening zetten onder een verbeterd voorstel van Real. De centrumverdediger ligt er nog tot februari uit met een knieblessure, maar ziet zijn salaris alsnog stijgen.

Tot slot stelt Romano dat ook Rodrygo zijn verbintenis in Madrid gaat verlengen. De 22-jarige rechtsbuiten steekt niet in de beste vorm van zijn leven, maar de club houdt desondanks vertrouwen in de international van Brazilië.