Romano onthult: PSG bood 58 miljoen euro op nieuwe speler van Real Madrid

Zondag, 19 november 2023 om 20:45 • Bart DHanis • Laatste update: 20:59

Paris Saint-Germain bood in de winter van het seizoen 2022/23 maar liefst 93 miljoen euro voor de diensten van Endrick en Estevão, zo heeft Fabrizio Romano onthuld in een video-item op YouTube. Palmeiras wilde Estevão echter nog niet kwijt en Endrick had een voorkeur voor Real Madrid.

De Parijzenaars hadden 58 miljoen euro over voor Endrick en 35 miljoen euro voor Estevão. De twee jonge Brazilianen worden in hun geboorteland gezien als twee van de grootste talenten van hun generatie. Endrick maakte vrijdagavond tegen Colombia (2-1 verlies) zelfs op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het nationale elftal.

Estevão is nog een stuk jonger. Dat is ook de reden dat zijn werkgever hem niet wilde verkopen aan PSG. Toen de Franse club het bod uitbracht, was Estevão pas vijftien jaar oud. Volgens Romano denkt Palmeiras het supertalent als hij ouder is voor meer geld te kunnen verkopen.

Het bod op Endrick werd echter wél geaccepteerd door de Braziliaanse club. De zeventienjarige spits had echter een voorkeur voor Real Madrid en weigerde naar PSG te verkassen. Ook Chelsea probeerde hem in te lijven, maar dat bleek eveneens tevergeefs.

Endrick kreeg afgelopen zomer dan toch zijn zin: Real Madrid maakt op 1 juli 2024 38 miljoen euro over voor zijn diensten. Daarmee breidt de Spaanse club de Braziliaanse enclave nog verder uit: Real heeft ook Vínícius Júnior, Rodrygo en Éder Militão onder contract staan bij de Koninklijke.

Zijn debuut in het nationale elftal heeft Endrick te danken aan zijn uitstekende prestaties in de Braziliaanse Serie A. De linkspoot kwam tot dusver 27 keer in actie dit seizoen. Hij wist hierin al 9 keer het net te vinden.

Estevão maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Palmeiras nog niet. De rechtsbuiten speelt in de Onder 17 van de club en was dit seizoen in 14 wedstrijden goed voor 2 goals en 1 assist. Volgens Romano houden ‘meerdere clubs’ hem in de gaten.