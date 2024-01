Real Madrid komt heel goed weg en wint wederom pas laat

Real Madrid heeft zaterdag afgerekend met Las Palmas. De wedstrijd verliep uitermate moeizaam voor de club uit de Spaanse hoofdstad, maar dankzij doelpunten van Vinícius Júnior en Aurélien Tchouaméni werd er wel gewonnen: 1-2. Aanvaller Rodrygo stond tachtig minuten op het veld, maar had mogelijk in de beginfase al een rode kaart moeten krijgen.

Real Madrid kon zaterdagmiddag niet beschikken over Jude Bellingham. De middenvelder ontving in de zwaar bevochten 3-2 overwinning op Almería, waarbij de winnende treffer pas in de negende minuut van de blessuretijd viel, zijn vijfde gele kaart van het seizoen en was dus geschorst. Zijn plekje werd daarom ingenomen door Brahim Díaz, terwijl Toni Kroos, Eduardo Camavinga en Dani Ceballos de overige middenvelders waren. Achterin was er een basisplek voor Fran García, wat betekende dat Ferland Mendy op de bank begon.

Al vroeg in de wedstrijd was er een opmerkelijk moment. Aanvaller Rodrygo miste een enorme kans op de openingstreffer, waarna hij de confrontatie aanging met Las Palmas-doelman Álvaro Valles. Nadat Rodrygo de kans miste, bleef hij in de vijandelijke zestien staan. Hier ontving hij een bodycheck van Valles, waarna de buitenspeler zich liet kennen. Rodrygo haalde met zijn linkerarm uit naar de doelman, maar raakte hem niet vol. Scheidsrechter Cesar Soto Grado miste het moment in eerste instantie, maar gaf uiteindelijk toch een gele kaart aan de aanvaller van Real Madrid. Ook de VAR keek naar het moment, maar aan de kleur van de gegeven kaart veranderde niks.

De eerste helft werd verder vooral gekenmerkt door eenrichtingsverkeer van de uitploeg. Onder meer Antonio Rüdiger kreeg een grote mogelijkheid, maar de Duitse verdediger kopte naast.

In het tweede bedrijf ging het al snel mis voor Real Madrid. Las Palmas kwam sterk uit de kleedkamer en nam in de 53ste minuut brutaal de leiding. Spits Sandro Ramírez werd de diepte ingestuurd en kon tot het strafschopgebied van de koploper komen. Hij had vervolgens een lage voorzet in huis, die werd binnengewandeld door Javier Muñoz: 1-0.

Na de treffer leek Las Palmas besloten te hebben de voorsprong te willen verdedigen en niet op zoek te gaan naar een verdubbeling van de marge. De defensieve instelling loonde niet, want Real Madrid kwam al snel langszij. Een doelpunt van Daniel Carvajal werd nog afgekeurd wegens buitenspel, maar even later was het alsnog raak. Na een fraaie lobpass van Camavinga rondde Vinícius af: 1-1.

Uiteindelijk zou de Koninklijke de wedstrijd helemaal omdraaien. Een hoekschop van Kroos werd na een goede loopactie binnengekopt door invaller Tchouaméni: 1-2. De Fransman bekroonde zichzelf met zijn goal tot matchwinner, want aan de stand veranderde in de resterende zes minuten en blessuretijd niks meer. Door de overwinning neemt Real Madrid de koppositie weer over van Girona.

