Quinten Timber kan na één jaar alweer terugkeren in Nederlandse top

Maandag, 2 mei 2022 om 22:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:18

Quinten Timber staat in de serieuze belangstelling van PSV, zo meldt Voetbal International. De twintigjarige middenvelder maakt dit seizoen een uitstekende indruk bij FC Utrecht, dat hem transfervrij wegplukte bij Ajax, en heeft ook niet nader genoemde 'grote clubs' uit het buitenland achter zich aan. PSV denkt 'nadrukkelijk' aan Timber voor het geval Ibrahim Sangaré verkocht wordt, zo klinkt het.

John de Jong, technisch manager van PSV, zat afgelopen zaterdag op de tribune in De Galgenwaard tijdens FC Utrecht - NEC (1-0). Timber maakte op het middenveld van de Domstedelingen andermaal een uitstekende indruk en speelde een nadrukkelijke rol in de aanvallende dreiging van zijn ploeg. Timber kreeg zelf twee uitstekende kansen, waarvan minstens één benut had moeten worden, zo gaf de middenvelder zelf na afloop toe. "Ik had zelf moeten scoren om het wat makkelijker te maken", aldus Timber voor de camera bij ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Utrecht deed afgelopen zomer een gouden greep door de jongeling weg te kapen bij Ajax. Waar zijn tweelingbroer Jurriën op dat moment al een basisplaats had, kreeg Quinten Timber geen enkele keer de kans van Erik ten Hag, waardoor hij zijn debuut bij Ajax nooit maakte. Dit seizoen stond Quinten Timber 29 keer op het veld in een officiële wedstrijd voor FC Utrecht, waarin hij 2 goals en 4 assists produceerde. "Het moet beter, en ik werk eraan", zei hij zaterdag over zijn rendement. "In de jeugd was mijn afwerking wisselvallig. Ik heb een goed schot, op training is het vaak wel goed, nu nog in de wedstrijden. Je ziet hoe vaak ik in de zestien kom en de kans krijg, dan wil je het ook gewoon goed doen."

Timber ligt in Utrecht vast tot medio 2024, maar de nummer zeven van de Eredivisie houdt al serieus rekening met een vertrek, zo weet het eerder genoemde weekblad. PSV haalde in januari al Joey Veerman binnen als versterking op het middenveld en ziet Timber als mogelijke opvolger van Sangaré. Laatstgenoemde wordt nadrukkelijk gevolgd door Aston Villa, Leicester City en Newcastle United en zou de hoofdprijs kunnen opleveren.