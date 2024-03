Quinten Timber eerlijk na debuut in Oranje: ‘Ik was eigenlijk vooral heel boos’

Feyenoord-middenvelder Quinten Timber heeft dubbele gevoelens overgehouden aan zijn debuut in het Nederlands elftal. De 22-jarige Utrechter is blij met het feit dat hij tegen Duitsland een half uur heeft mogen spelen, maar baalt vooral van de 2-1 nederlaag in het Deutsche Bank Park.

Na afloop van de oefeninterland verscheen Timber voor de camera’s van ESPN. “Het is zeker een mooie avond, maar het is een beetje dubbel omdat je ook verliest. Ik maak gewoon mijn debuut en dat is heel mooi en iets om heel trots op te zijn”, aldus de rechtspoot, die in de voetsporen treedt van zijn tweelingbroer Jurriën, die al vijftien interlands speelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Toch overheerst de boosheid bij Timber, die een felle indruk achterliet in Frankfurt. “Het heeft even tijd nodig, misschien moet ik er even een nacht over slapen zodat het dan wat beter voelt.” Timber ontving na afloop een haasje van de KNVB en moest daarnaast een gebruikelijke speech houden.

“Ik heb kort wat gezegd”, onthult Timber. “‘Alle eer aan God’ heb ik gezegd. Ik was eigenlijk vooral heel boos, want ik hou niet van verliezen. Ik zei al tegen de jongens: ‘Wat moet ik nu zeggen, we hebben verloren.’ Morgen zal ik me beter voelen.”

Timber is zijn teamgenoten wel dankbaar. “Ik heb de jongens ook bedankt. Ze hebben me goed ontvangen de afgelopen week. Ik heb het naar mijn zin gehad en heb mezelf kunnen laten zien op de training.”

EK

Denkt Timber dat hij door deze week extra kans maakt op een plekje in de EK-selectie van Ronald Koeman ? “Dat zal je aan de bondscoach moeten vragen. De wedstrijd was best lastig om te spelen moet ik zeggen. Duitsland is een goede ploeg, we hadden het de hele wedstrijd moeilijk. We hadden wel een aantal goede momenten, vooral na rust. Op een gegeven moment liepen wij te veel achteruit en vonden ze toch ruimtes tussen de linies. Ik heb niet al te veel ballen aangeraakt.”

Al met al is de Feyenoorder blij met zijn debuut. “Ik ben nog een beetje boos, maar als je me morgen interviewt ben ik superblij. Hier heb ik heel hard voor gewerkt. Dat je uiteindelijk toch bij het Nederlands elftal staat, smaakt naar meer. Dit is een moment om niet te vergeten”, aldus Timber.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties