Fraaie rentree Depay helpt Barça aan beëindigen rampreeks

Zondag, 1 mei 2022 om 22:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:22

Na drie opeenvolgende thuisnederlagen heeft Barcelona weer eens gewonnen voor eigen publiek. Met Memphis Depay en Frenkie de Jong in de basis won de ploeg van Xavi met 2-1 van Real Mallorca; het openingsdoelpunt kwam op naam van Depay. Barcelona staat met 66 punten op de tweede plek en heeft twee punten meer dan nummer drie Sevilla. Een opsteker was de invalbeurt van Ansu Fati in de tweede helft: de aanvaller speelde zijn eerste wedstrijd sinds hij op 20 januari geblesseerd raakte aan zijn hamstring.

De spoeling op het middenveld van Barça was voorafgaand aan het duel erg dun. Pedri mist het restant van het seizoen vanwege blessureleed, terwijl ook Nico González tijdens de laatste competitieduels hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komt. Het middenveld werd tegen Mallorca gevormd door Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Gavi. De enige overige middenvelder waar Xavi nog over kan beschikken is Riqui Puig. In de verdediging keerde Gerard Piqué terug in de basiself. Zijn basisplaats gaat ten koste van Eric García. Voorin kreeg Depay verrassenderwijs de voorkeur boven Ousmane Dembélé. Hij keerde na twee reservebeurten weer terug in de basis.

De Nederlander krijgt een heerlijke bal van Jordi Alba en knalt de thuisploeg op voorsprong: 1-0

Depay betaalde het vertrouwen van Xavi terug door de score te openen in minuut 25. Hij ontving een boogbal van Jordi Alba over de defensie, nam de bal aan op de rand van het strafschopgebied en plantte het leer in de linkerhoek achter doelman Sergio Rico, die als aan de grond genageld stond. Daarmee bepaalde hij direct de ruststand. Na de drie opeenvolgende thuisnederlagen oogde Barcelona vrij nerveus; het aantal kansen was beperkt. De thuisploeg kwam goed weg toen Fer Nino van dichtbij faalde in de afronding na een voorzet van Brian Olivan.

Aan het begin van de tweede helft oogde het spel van Barcelona wat soepeler en liet ook Frenkie de Jong zich af en toe zien in het zestienmetergebied. Het tweede doelpunt kwam op naam van Sergio Busquets, die aan de rand van het strafschopgebied kon uithalen doordat Mallorca de bal niet goed wegwerkte. Zijn lage, diagonale inzet was doelman Rico te machtig. Een doelpunt van Ferran Torres werd afgekeurd omdat Depay in de aanloop buitenspel stond, waarna Antonio Raillo er 2-1 van maakte door de bal binnen te glijden na een vrije trap van Salva Sevilla. In grote problemen kwam Barcelona echter niet meer.