Erik ten Hag vindt zichzelf geen autist: ‘Ook al willen jullie dat graag’

Zaterdag, 30 april 2022 om 23:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:59

Erik ten Hag liet Ajax zaterdag voor het eerst in hele lange tijd in een andere formatie opereren dan 4-3-3. De coach zag zijn experiment tegen PEC Zwolle (3-0 winst) met Dusan Tadic en Sébastien Haller als centrale aanvallers goed uitpakken. "Of het zo blijft staan? Ik ben niet zo'n autist, Freek", reageert Ten Hag met een knipoog op de vraag van Freek Jansen. "Sommigen hier in de zaal willen dat graag, haha."

Ajax rekende in eigen huis vrijwel probleemloos af met de Zwollenaren. "Ik denk een duidelijke overwinning van Ajax tegen een dapper spelend PEC", vindt ook Ten Hag. "Maar je weet dat uiteindelijk de kwaliteit het wint als het tactisch goed staat, en dat stond het. Ik denk uitstekend. Sébastien heeft het voordeel dat hij dit systeem kent, want hij hebben zo bij FC Utrecht ook vaak zo gespeeld. Davy (Klaassen, red.) past daar precies tussen, als een vis in het water. Buiten zijn twee goals deed hij het zowel in balbezit als het pressen uitstekend." Klaassen tikte simpel een rebound binnen voor 2-0 en maakte de derde Ajax-treffer van de avond via een weergaloos afstandsschot in de kruising.

Dusan Tadic, die met een fenomenaal schot uit de stuit de score opende, pakte tegelijkertijd een indrukwekkend clubrecord: de Serviër kwam 124 keer achter elkaar uit voor Ajax in de Eredivisie, zonder één competitieduel te missen. "Of hij nu bloemen krijgt? Van mij zeker", reageert Ten Hag. "Ik wist het overigens al, ik had het ergens gelezen, maar het geeft nog maar eens aan wat voor voorbeeld hij is: hoe je als prof moet leven. De spelers om hem heen zien het dagelijks wat hij erin steekt, en op de momenten dat het moet, kan hij ook leveren. Dat hebben we vandaag ook weer gezien. Het is een speler die vooropgaat, met een aantal andere leiders, zoals Davy Klaassen, Daley Blind en Maarten Stekelenburg. Zij trekken de kar, dat vind ik geweldig om te zien. Als je hebt over Dusan Tadic, zoveel wedstrijden achter elkaar! Het zou eigenlijk normaal moeten zijn, maar je moet het maar kunnen opbrengen, ik geef het je te doen."

Ook reageert Ten Hag op het overlijden van Mino Raiola. "Een van de meest imponerende agenten, en zeer invloedrijk op de internationale spelersmarkt", weet de coach van Ajax. "Hij heeft heel veel betekend daarmee voor het voetbal en zeker voor de spelers waarvan hij de belangen heeft behartigd. Dat heeft hij op een uitstekende manier gedaan en daarmee heeft hij aan de basis gestaan van de ontwikkeling van spelers."