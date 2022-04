Johan Derksen weigert opgelegde excuses: ‘Lik mijn reet, ik stop ermee'

Donderdag, 28 april 2022 om 22:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

Johan Derksen weigert mee te doen aan het 'examen excuses' dat de directie van Talpa de vaste tafelgasten van Vandaag Inside heeft opgelegd. De oud-voetballer stelt dat het 'voor alle partijen beter is' als hij niet meer terugkeert in de talkshow, en roept René van der Gijp en Wilfred Genee op om een vervanger te zoeken. "Wat mij een beetje tegenstaat: we moeten van de directie onze oprechte excuses maken, en dan gaan zij bepalen hoe het verder gaat. Dan denk ik: we zitten hier een examen excuses maken te doen... lik mijn reet", aldus Derksen, om daar enkele minuten later aan toe te voegen: "Krijg het lazarus met je excuses, ik stop ermee."

"Ik ben er klaar mee", aldus Derksen. "Als je 20 jaar voor een radiostation werkt en je doet 600 Schouwburgen, en je glijdt één keer uit en je wordt meteen geliquideerd. Ik ben overal ontslagen. Er is in Nederland geen plaats meer voor Johan Derksen. Ik geloof dat het voor alle partijen beter is als ik naar Grolloo ga en jullie mij hier niet zien." Genee wil geen vervanger voor Derksen en lijkt het einde van het programma in te luiden. "Samen uit, samen thuis." Derksen zei daarop: "Nee, jullie moeten niet solidair zijn. Met Jan Boskamp of Hans Kraay junior erbij kunnen jullie nog vijf tot tien jaar door."

"De directie heeft ons in een positie gemanoeuvreerd, van: 'Jullie moeten je excuses aanbieden en daarna gaan we kijken wat we gaan beslissen.' Nou, die beslissing neem ik daarvoor." Volgens Genee gaat het om de essentie waar de commotie vandaan komt. "Het is mijn schuld", gaat Derksen verder. "Ik ben met dat kutverhaal gekomen en dat heb ik nog verkeerd uitgelegd ook." Genee vraagt of Derksen niet een poging moet wagen om het vertrouwen terug te winnen. "Dit is niet te winnen. Bij de eerste keer dat je je weer verspreekt krijg je weer die hele wolk over je heen."

Derksen opende het programma overigens wel met een soort hand in eigen boezem. "Laat mij maar van start gaan dan, ik ben de veroorzaker van alle ellende", begon Derksen donderdagavond. "Een oprechte biecht van een heel serieus onderwerp, dat heb ik verteld op een manier van een smeuïge anekdote. Daar leende het onderwerp zich niet voor. Ik ben te voorbarig geweest. Dan breekt geweldig de pleuris uit, dat is een uitglijder van mij, dat is dom. Voor de televisie is dat dodelijk. Vandaag heb ik de rekening gepresenteerd gekregen. Ik ben overal ontslagen als een soort misdadiger. Daar heb ik het zelf een beetje naar gemaakt. Als ik de reacties soms zie kom ik tot de conclusie dat er soms geen ruimte meer is voor een programma zoals dit. Ik kom vandaag thuis, politie bij de deur."