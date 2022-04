United lijkt CL-ticket te kunnen vergeten na dreun door Arsenal

Zaterdag, 23 april 2022 om 15:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:28

Arsenal lijkt Manchester United zaterdagmiddag definitief van zich af te hebben geschud in de strijd om een Champions League-ticket. Cristiano Ronaldo, die zijn honderdste doelpunt in de Premier League maakte, moest toezien hoe the Gunners dankzij treffers van Nuno Tavares, Bukayo Saka en Granit Xhaka aan het langste eind trokken: 3-1. Door de zege houdt Arsenal de vierde plaats met 60 punten stevig in handen. United volgt nu op zes punten achterstand met een wedstrijd meer gespeeld.

Ronaldo keerde bij United terug in de basiself nadat hij dinsdag tegen Liverpool (4-0 verlies) nog ontbrak. De Portugese superster maakte de dag ervoor bekend dat zijn pasgeboren zoontje was overleden. Interim-manager Rangnick besloot aanvoerder Harry Maguire daarentegen wel te passeren ten faveure van Raphaël Varane. Om zich te houden op een Champions League-ticket wist United dat alleen een zege telde, maar the Red Devils keken na twee minuten al tegen een vroege achterstand aan. Na geklungel van Varane en Alex Telles leek Bukayo Saka de bal in de lange hoek te krullen. David de Gea dacht zich met een fraaie redding te onderscheiden, maar was hierna kansloos op de rebound van Tavares: 1-0.

Dat was héél snel! ?? Arsenal komt al in de 3de minuut op een 1-0 voorsprong tegen United, door een intikkertje van Tavares ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSMUN #MOTD pic.twitter.com/xaIeeaQMQj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2022

Via Anthony Elanga knokten de bezoekers zich na de snelle tik in een enorm enerverende eerste helft in de wedstrijd. De aanvaller was tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker, waarna Bruno Fernandes doelman Aaron Ramsdale bijna wist te verrassen. Met een schot op de lat van Diogo Dalot maakte de bezoekers andermaal aanspraak op de 1-1. De gelijkmaker kwam er echter niet. Eddie Nketiah hielp halverwege de eerste helft eerst nog een reuzenkans om zeep, maar schoot luttele minuten later alsnog raak. De VAR zette daarentegen al snel een streep door de treffer van de aanvaller vanwege buitenspel, waarna scheidsrechter Craig Pawson de bal op de stip legde vanwege een overtreding op Saka, die zich vanaf elf meter uiterst koel toonde: 2-0.

??????????????????! ?? De ??????ste van Ronaldo in de Premier League ?? Hij schiet United terug in de wedstrijd ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSMUN #MOTD pic.twitter.com/1Xz2YPOcwL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2022

Nauwelijks bekomen van de volgende tegenslag, nam uitgerekend Ronaldo United na een gitzwarte week bij de hand door een voorzet van Nemanja Matic tussen Gabriel en Tavares in achter Ramsdale te schieten: 2-1. De ploeg van Rangnick kreeg direct na rust de uitgelezen kans om de stand weer helemaal in evenwicht te brengen via Fernandes nadat Pawson besloot om ook United een strafschop te geven na een handsbal van Tavares. Met de priemende ogen van zijn landgenoot Ronaldo in zijn rug faalde Fernandes door de buitenkant van de paal te treffen.

Met een afgekeurde goal vanwege buitenspel van Ronaldo en Dalot, die via de handen van Ramsdale opnieuw het aluminium trof, liet United zien het hoofd niet te laten hangen. Vooral de misser van Fernandes kwam de ploeg uiteindelijk duur te staan, want geheel tegen de verhouding in leek Xhaka de bezoekers twintig minuten voor tijd de definitieve nekslag toe te dienen door met een afstandsschot overtuigend binnen te schieten: 3-1. Met enkele wissels poogde Rangnick de spanning in de wedstrijd nog terug te brengen, maar van een slotoffensief was nauwelijks sprake.

Arsenal op 3-1! ?? Xhaka schiet The Gunners met een schitterende knal op een veilige marge ?? Overwinning in de tas? ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSMUN #MOTD pic.twitter.com/DYDXHOHoLt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2022