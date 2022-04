Ten Hag behoort tot meest succesvolle trainers van Ajax

Donderdag, 21 april 2022 om 12:54 • Laatste update: 13:17

Erik ten Hag is donderdag officieel gepresenteerd als nieuwe manager van Manchester United. De trainer van Ajax heeft voor drie jaar getekend met de optie voor een vierde jaar. Daarmee komt er een eind aan een dienstverband van bijna vierenhalf jaar bij Ajax voor Ten Hag. De Oldenzaler wordt de negende Nederlandse coach in de Premier League. Drie trainers uit ons land waren actief bij twee clubs op het hoogste niveau in Engeland. Ten Hag behoort met zijn palmares tot een van de meest succesvolle trainers uit de geschiedenis van Ajax.

In Engeland wordt onder meer met een schuin oog naar Donny van de Beek gekeken. De huurling van United zou door de komst van Ten Hag mogelijk weer kunnen rekenen op speeltijd op Old Trafford. "Wanneer je beseft dat je niet langer de bank hoeft warm te houden bij Manchester United", schrijft ODDSbible bij een foto van een lachende Van de Beek. Volgens de BBC was het uiteindelijk een nek-aan-nek-race tussen Mauricio Pochettino en Ten Hag. "Bij United hadden ze het idee dat zijn progressieve visie en bereidheid om te werken met een technisch directeur beter paste bij hoe de situatie nu is op Old Trafford."

???? Made in the Netherlands. Ready for Manchester. ?? Erik ten Hag's next step is United.#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/SwsCwFja10 — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

United pakt ondertussen uit met een gelikte video. De Engelse grootmacht reageert verheugd op de komst van Ten Hag. "Made in the Netherlands. Ready for Manchester", luidt de begeleidende tekst bij de video. Met onder meer beelden van de Amsterdamse grachten, karakteristieke molens en de Johan Cruijff ArenA wordt de Nederlander hartelijk welkom geheten. Ten Hag wordt pas de zesde manager die buiten het Verenigd Koninkrijk is geboren en manager van Manchester United wordt. Alleen Louis van Gaal ging hem voor als Nederlander. De huidige bondscoach van Oranje diende The Red Devils tussen 2014 en 216.

Ten Hag verlaat Ajax als een van de meest succesvolle trainers ooit. De oefenmeester pakte in vierenhalf jaar liefst vijf hoofdprijzen en kan daar met de landstitel nog een zesde prijs aan toevoegen. Alleen Van Gaal (11), Rinus Michels (9) en Stefan Kovács (7) pakten als trainer van de Amsterdammers meer prijzen. Bij een eventueel kampioenschap wordt het Ten Hag's derde landstitel in de Eredivisie. De huidige koploper van de Eredivisie eindigde zowel in 2019 als 2021 als eerste. In 2020 werd als gevolg van de coronapandemie geen schaal uitgereikt.

Ten Hag stond tot dusver bij 138 Eredivisieduels aan het roer bij Ajax. Daarin wonnen de Amsterdammers liefst 109 en werd er slechts zestien keer verloren. Dertien keer eindigde het onbeslist. Gemiddeld pakte Ten Hag 2,46 punten per duel. Alleen Kovács (2,69 punten per duel) overlegt op dat gebied betere cijfers. De Amsterdammers scoorden 409 keer en kregen 109 doelpunten tegen. Ten Hag wist 79 procent van zijn wedstrijden te winnen als trainer van Ajax. Nooit eerder slaagde een trainer met minimaal honderd wedstrijden in de Eredivisie erin om tot dat percentage te komen.