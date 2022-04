‘Ten Hag is de spelers aan het kwijtraken in de kleedkamer, die zijn echt ziek’

Maandag, 18 april 2022 om 14:56 • Jordi Tomasowa

Erik ten Hag is de weg een beetje kwijt, zo concludeert Aad de Mos in het Eindhovens Dagblad. De oefenmeester is de Ajax-kleedkamer na het verlies in de bekerfinale tegen PSV kwijt in de ogen van De Mos, die nog een spannende titelstrijd verwacht.

De Mos kijkt in gesprek met Rik Elfrink terug op de bekerfinale, waarin hij harde conclusies trekt over het optreden van Erik ten Hag. “Ten Hag is een beetje de weg kwijt", begint de analist. “Hij moet oppassen na deze mindere serie, want ik denk dat de kleedkamer bij Ajax echt ziek is. Hij heeft natuurlijk risico's genomen. Brobbey negentig minuten geven of hem laten invallen is een groot verschil. De Ihattaren-wissel pakte natuurlijk ook helemaal verkeerd uit. Ten Hag is spelers aan het kwijtraken in de kleedkamer."

Ten Hag maakte een opgejaagde indruk op De Mos, iets waar hij een duidelijke verklaring voor heeft. “Ten Hag is in een sandwich terecht gekomen. Sinds Overmars is vertrokken wint hij geen wedstrijd meer, het voetbal is totaal weg”, geeft De Mos aan. De analist ziet Ajax in het restant van het seizoen zelfs de titel nog verspelen. “Als je nu nog wat pech op je pad tegenkomt loop je tegen de lamp aan. Het wordt nog een hele linke en gevaarlijke ontknoping voor Ajax.”

Ajax heeft in de competitie een voorsprong van vier punten op PSV, met nog vijf speelronden op het programma in de Eredivisie. De Amsterdammers gaan aankomende zaterdag op bezoek bij NEC, waarna wedstrijden volgen tegen PEC Zwolle (thuis), AZ (uit), Heerenveen (thuis) en Vitesse (uit). PSV speelt enkele uren later in Leeuwarden tegen SC Cambuur. Het resterende programma van de Eindhovenaren bestaat uit wedstrijden tegen Willem II (thuis), Feyenoord (uit), NEC (thuis en PEC Zwolle (uit).