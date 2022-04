Vink ziet unieke skill in bekerfinale: ‘Hij kan dat echt als een van de besten’

Zondag, 17 april 2022 om 20:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:34

Cody Gakpo besliste zondagavond op karakteristieke wijze de finale om de TOTO KNVB Beker (2-1) en wordt na afloop overladen met complimenten. Marciano Vink prijst de manier waarop de aanvoerder van PSV in de vijftigste minuut de winnende treffer tegen Ajax binnen schoot. "Dit is een typische Gakpo-goal: over je standbeen in de korte hoek schieten, dat is niet voor velen weggelegd", aldus Vink bij ESPN.

PSV was twee minuten eerder op gelijke hoogte gekomen via een kopbal van Érick Gutiérrez, waarna Gakpo de bal plots in de voeten kreeg gespeeld door Lisandro Martínez. De linkerspits nam de bal over een behoorlijke afstand mee naar de rand van het strafschopgebied, draaide om Edson Álvarez heen en plaatste hard en laag binnen. Dat de bal in de korte hoek belandde, maakt het doelpunt volgens Vink van enorme schoonheid. "Hij kan dat echt als een van de besten. Vaak als je naar binnen komt ga je voor de verre hoek, omdat het gewoon makkelijker is", weet Vink. "In de korte hoek, daar verras je echt elke keeper mee. Echt heel knap."

?? @PSV draait het in de tweede helft helemaal om, dankzij doelpunten van Érick Gutiérrez en Cody Gakpo: 2-1! ? ?? ESPN #?? #psvaja pic.twitter.com/4ciyVbMxp3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2022

Ook Kenneth Perez is behoorlijk onder de indruk van Gakpo. "Wat een power als hij aanzet. Hij is 1,90 meter of zo (1,89 meter, red.), maar toch super technisch aan de bal", aldus Perez. "Ik vind het een knappe speler." Ook Gakpo zelf kort na afloop een reactie. "Ik denk dat we het hebben verdiend. We hebben een jaar lang hard gestreden, in Europa, in de Eredivisie, in de beker... eindelijk een prijs!", aldus de aanvaller van PSV tegenover Hans Kraay junior.

In de eerste helft leek de wedstrijd even de kant van Ajax op te draaien. "Ja, toen het 2-0 werd (door een schot van Noussair Mazraoui in de eerste helft, red.)... Maar gelukkig was het buitenspel, en in de tweede helft kwamen we goed uit de kleedkamer", zei Gakpo. "We voelden al in de eerste helft dat het mogelijk was, ze waren minder dominant dan normaal gesproken. We zetten er goed druk op en hadden al voor rust wat mogelijkheden. We wisten dat als we de intensiteit omhoog gooiden dat we zouden scoren. Een echte Cody Gakpo-goal? Ja, naar binnen en korte hoek deze keer." Kraay junior vroeg of Gakpo zich wilde laten zien aan de scouts van Arsenal, dat zeer geïnteresseerd is. "Daar heb ik niet aan gedacht, Hans. Je kent me toch, ik maak me niet druk", knipoogde Gakpo.