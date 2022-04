Derksen: ‘Beetje een bozige Van Gaal, hè, als hij een naar vraagje krijgt’

Vrijdag, 15 april 2022 om 23:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:22

Dat Erik ten Hag vrijdag behoorlijk fel reageerde op het verhaal over enkele Ajax-spelers die via cryptovaluta handelen in digitale spelerskaarten, is vrijdagavond onderwerp van gesprek in Vandaag Inside. Na het zien van de beelden van Ten Hag concludeert Johan Derksen dat de Ajax-trainer een beetje op Louis van Gaal gaat lijken met zijn mediaoptredens.

"Als jij had opgelet, dan had je opgemerkt: ik maak mijn opstelling pas zondagochtend bekend", zei Ten Hag op het persmoment in aanloop naar de bekerfinale van zondag tegen een verslaggever van AT5. "Dus waar wil je dan naar toe?" Ten Hag kreeg vervolgens de vraag op hij op de hoogte is van het feit dat enkele van zijn spelers meedoen aan het spel Sorare, waarbij spelers meer waard worden als ze een basisplaats hebben. Daley Blind en Davy Klaassen zouden via het spel dat Sorare heet al hebben geweten bijvoorbeeld dat Maarten Stekelenburg zondag tegen PSV de voorkeur krijgt boven André Onana.

"Dat is een spel", antwoordde Ten Hag, die gelijk een reactie ontving van de betreffende verslaggever. "Ja, maar je kan er geld mee verdienen." De trainer van Ajax leek niet erg onder de indruk van die woorden: "Zondag kunnen we ook wat winnen: we kunnen namelijk de beker verdienen", aldus Ten Hag, die niet op de hoogte was van het cryptovaluta-verhaal rondom Blind en Klaassen. "De coach die maakt de keuzes en daar ben ik mee bezig. En ik zal die keuzes maken die in het belang van het team zijn." De journalist wierp nog op dat deze spelers meer informatie hebben dan andere spelers, maar ook dat werd door Ten Hag weggewuifd. "Nogmaals: ik weet niet waar je naartoe wil."

"Die spelers wisten dus al dat Onana niet zou spelen", zegt Derksen na het zien van de beelden van Ten Hag. "Maar het wordt een beetje een bozige Van Gaal, hè, als hij een keer een naar vraagje krijgt. Maar als hij dat bij die tabloids in Engeland doet, dan kan hij zijn lol nog op." Tafelgenote Hélène Hendriks vindt de situatie bij Ajax ook apart. "Hij geeft die opstelling zondag, maar iedereen weet eigenlijk al wel hoe het een beetje gaat lopen. Natuurlijk heb je een beetje voorkennis."

Hendriks vindt daarnaast dat Ten Hag zich op zulke momenten beter kan presenteren. "Het is een spel tussen journalisten en spelers. En dat doet hij dus totaal goed. En ik weet wel dat het een belangrijke week is en dat hij alles over zich heen krijgt met al die vragen en iedereen begint te prikken. Maar dan moet je juist geen gedragsverandering laten zien. En stoïcijns doorgaan." René van der Gijp verwacht niet dat de optredens van Ten Hag in de media gelijk voor problemen zullen zorgen in Engeland, mocht hij daadwerkelijk bij Manchester United tekenen.

"Maar het is ook wel lekker dat we dadelijk bij Manchester United iemand zien die wel gewoon zichzelf is", voorspelt de analist. "Want voor de rest zijn het allemaal toneelspelers: José Mourinho, Jürgen Klopp, noem ze allemaal maar op. Het zijn allemaal toneelspelers." Derksen is het daar niet helemaal mee eens: "Jawel, maar als hij zich zo opstelt, een beetje dat stugge, en hij speelt een keer gelijk. Dan ben je meteen aan de beurt. Want dan zitten ze op je te wachten."