Driessen: ‘Ik vind het heel dubieus en Ajax moet onderzoek gaan doen’

Vrijdag, 15 april 2022 om 17:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:38

De KNVB kijkt met een scherp oog naar profvoetballers in Nederland die meedoen aan een zogeheten 'fantasy voetbalgame’, waarbij met cryptovaluta wordt gehandeld in digitale spelerskaarten. BNR weet zelfs te melden dat diverse spelers geld verdienen met dit spel vanwege voorkennis en de invloed die ze hebben op de waarde van kaartjes. Valentijn Driessen roept Ajax op om onderzoek te doen naar deze praktijken in de spelersgroep.

"Gokken mag niet, maar dit is een nieuw fenomeen. Hierover staat niets in ons tuchtrecht", verklaart een woordvoerder van de KNVB vrijdag aan De Telegraaf. "We volgen zulke ontwikkelingen wel op de voet. Het is iets nieuws, maar het staat op onze agenda." De Nederlandse Kansspelautoriteit houdt net als de KNVB spellen met cryptovaluta voortaan scherp in de gaten. "We bekijken alle trends, waaronder dit mogelijk ook." De Eredivisie CV, de overkoepelende organisatie van clubs op het hoogste niveau, ging in 2021 overigens een samenwerking aan met Sorare, waardoor er ook spelerskaarten uit de Eredivisie in het spel voorkomen.

Daley Blind en Davy Klaassen zouden met voorkennis hebben gehandeld in Sorare.

Enkele spelers van Ajax, onder wie Davy Klaassen en Daley Blind, zouden in het spel dat Sorare heet kaartjes hebben gekocht van Maarten Stekelenburg. De routinier vervangt krijgt waarschijnlijk de voorkeur boven André Onana in de bekerfinale van zondag tegen PSV in De Kuip. Klaassen en Blind zouden dat al hebben geweten en daarmee hun voordeel hebben gedaan in Sorare, al hebben beide spelers daar zelf nog niet officieel op gereageerd.

Het verhaal dat door BNR naar buiten werd gebracht kwam vrijdag ter sprake op de persconferentie voorafgaand aan de eindstrijd in de TOTO KNVB Beker. Erik ten Hag weigerde echter om uitgebreid in te gaan op de onthulling. "Ik weet van niks", aldus de Ajax-trainer. "De opstelling maak ik zondagochtend pas bekend. Kunnen de spelers hier geld mee verdienen? Zondag kunnen we ook wat verdienen: de KNVB-beker."

Driessen heeft een duidelijke mening over het cryptovaluta-verhaal bij Ajax. "We kunnen zeggen dat het gewoon kaartjes ruilen is, maar dat is het dus niet", zegt de voetbaljournalist vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Omdat er veel geld in omgaat. En Daley Blind en Davy Klaassen hadden natuurlijk voorkennis. En ook Kenneth Taylor, want die heeft het kaartje van Onana ook verkocht. En die hebben het kaartje gekocht van Stekelenburg. Toen ging iedereen denken: 'Hè, dat doen deze jongens niet zomaar'. Die denken dan dat Stekelenburg gaat keepen."

"Dat was voor onze Ajax-volger Mike Verweij het moment om te bellen en die heeft inderdaad bevestigd gekregen dat Onana van de goal is afgehaald en dat Stekelenburg gaat keepen", vervolgt Driessen zijn uitleg. "Nou gaat het niet daarom. Maar het gaat wel om het gedrag van Blind, Klaassen en Taylor in dit geval. Want op het moment dat met je met voorkennis in financiële zaken handelt, dat is strafbaar. In hoeverre het in dit geval strafbaar is, dat is onduidelijk. Want het gaat om NFT's (Non-fungible token, red.). Het is een hele schimmige wereld. Maar het kaartje van Stekelenburg is van 24 euro 400 euro waard geworden. Ja, dat is zo'n enorme sprong."

"Maar als Daley Blind, Davy Klaassen en Kenneth Taylor 100 kaartjes van 24 euro hebben gekocht, en ze verkopen nu 100 kaartjes van 400 euro. Ja, dat verdien ik niet in een dag", zegt Driessen met een kwinkslag. "Ik vind het heel dubieus en ik vind zeker dat Ajax daar onderzoek naar moet gaan doen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wedden op je eigen wedstrijden. Dan weet je ook de opstelling en hoe je moet spelen. Of je veel kans maakt om te winnen, ja of nee. Dat zijn dingen die de KNVB niet wil, dat wil niemand, het publiek wil het niet. De clubs en de spelers moeten het ook niet willen. Maar het trekt toch. Dit moeten ze gelijk meenemen in die hele gokreglementen", aldus Driessen.