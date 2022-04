Jaap Stam waarschuwt Erik ten Hag: ‘Dat zal bij Ajax nu niet anders zijn’

Vrijdag, 15 april 2022 om 11:19

Jaap Stam heeft Erik ten Hag wat advies meegegeven voordat hij aan de slag gaat bij Manchester United. De trainer van Ajax heeft naar verluidt een mondeling akkoord bereikt met de club uit Manchester, waar Stam zelf tussen 1998 en 2001 onder contract stond. De oud-verdediger wijst Ten Hag in gesprek met het Algemeen Dagblad op de valkuilen die zijn nieuwe baan heeft.

Ten Hag zal zich eerst willen focussen op de rest van het seizoen bij Ajax. De Amsterdammers gaan cruciale weken tegemoet. Zondag ontmoet de ploeg van Ten Hag PSV in de bekerfinale, waarna het seizoen in de Eredivisie wordt afgerond. In de competitie heeft Ajax vier punten voorsprong op de opponent van de bekerfinale. Stam benadrukt dat de Engelse media hun ogen gericht heeft op de laatste periode van Ten Hag bij Ajax. “Als United interesse heeft of een grote deal aanstaande is, gaan ze die persoon op de voet volgen. Dat zal bij Ajax nu niet anders zijn. Daar zal ook steeds meer Engelse pers aanschuiven om hem te ondervragen over United, ook als hij dat zelf niet wil”, geeft de 66-voudig international aan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat moet je kunnen managen, want alles wordt aangehaald. Privé ook. Paparazzi zijn overal, ook als je even de stad inloopt. Ten Hag is niet het type dat gekke dingen doet. Ze zullen ook letten op hoe hij overkomt. Als je er langer bent, raak je eraan gewend, maar je moet er wel even doorheen”, waarschuwt Stam zijn landgenoot. Tevens wordt Ten Hag geadviseerd zich goed voor te bereiden voordat hij de oversteek naar Engeland maakt. “De clubleiding kan aan de voorkant een positief beeld schetsen, maar het is ook belangrijk dat je je verdiept in de groep. Op basis daarvan, en met je eigen filosofie als uitgangspunt, kun je bepalen wat je het beste kan doen”, benadrukt Stam, die zelf tot 79 optredens kwam voor the Red Devils en zelf twee jaar in Engeland bij Reading als manager heeft gewerkt.

Stam ziet dat er versterkingen moeten komen bij Manchester United. “Grote schoonmaak? Er moet iets veranderen, maar je kunt niet zeggen: 'deze vijftien spelers moeten weg en deze tien blijven'. Er liggen veel grote contracten. Maar een schifting is wel cruciaal voor een frisse wind en succes. Ook de manier van spelen bepaalt het resultaat. Je kunt veel verwachten, maar het wordt lastig als ze niet op de goede plek staan of niet in jouw systeem passen. Daarom is een trainer nodig die veeleisend is en tot in detail zegt wat er gebeuren moet. Een paar versterkingen hoort daarbij. Dat is evident.”

Buiten de spelers zal ook de speelwijze die Ten Hag wil hanteren bij United van groot belang zijn volgens Stam. “In de Premier League lopen bij elke club goede spelers. Je moet dan ook echt een verschil maken in speelwijze. Het kan lang duren voordat je dat bereikt. Daarnaast zit er een wereld van verschil tussen de weerstand in Nederland en Engeland. Ajax heeft in de Eredivisie verreweg het grootste budget. Daar wordt een trainer vooral beoordeeld op Europese wedstrijden. In Engeland zijn er wekelijks drie wedstrijden op hoog niveau. Daar komt ook een andere manier van managen en belasten bij kijken."