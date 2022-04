Harde kern Ajax heeft schoon genoeg van Onana en klopt aan bij directie

Woensdag, 13 april 2022 om 15:16 • Tom Rofekamp

De AFCA Supportersclub en de F-side van Ajax zien geen rol meer weggelegd voor André Onana bij de club. In een statement op de website van eerstgenoemde geeft de harde kern van de Amsterdammers aan al sinds oktober 2021 klaar te zijn met de doelman, en dat het gedrag van Onana na afloop van het gewonnen duel met Sparta Rotterdam (2-1) alleen maar aan die mening heeft toegevoegd. De AFCA Supportersclub heeft zelfs direct contact opgenomen met de directie van Ajax om Onana uit de selectie te verbannen.

Onana ging afgelopen zaterdag flink in de fout tegen Sparta en zorgde voor boze tongen met zijn uitspraken na het duel. "Ze kunnen zingen, ze kunnen janken, ze kunnen doen wat ze willen, I don’t give a shit.", sneerde de Kameroener naar zijn criticasters. Ook bij de AFCA Supportersclub schoten de woorden van Onana in het verkeerde keelgat.

Een open André Onana na de wedstrijd van Sparta.



"Ze kunnen zingen, ze kunnen huilen. Het boeit mij niet." pic.twitter.com/mekHtSZd2k — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2022

"Het zal ongetwijfeld niemand ontgaan zijn, onze eigen doelman die zegt schijt te hebben aan de Ajax-supporters", schrijft de supportersvereniging op de eigen website. "Ook wilde hij de overwinning niet vieren samen met zijn teamgenoten, wat voor zichtbare irritatie zorgde bij onder andere Daley Blind en Davy Klaassen. Spelers die hem altijd hebben gesteund. Dit egoïstische gedrag van Onana kan niet los gezien worden van zijn zeer slechte prestaties. De keeper geeft duidelijk niet meer om Ajax en zijn teamgenoten en wij ook al geruime tijd niet meer om hem. Het zou dus logisch zijn om hem niet meer op het veld te zien in het restant van dit seizoen."

De AFCA Supportersclub besloot daarop om direct contact te zoeken met de directie van Ajax. "Wij hebben de vraag bij hen neergelegd hoe zij hier tegenaan kijken. Wat ons betreft is er geen plek meer voor Onana bij Ajax. We hopen zo spoedig mogelijk een reactie te ontvangen van de directie met een inhoud die ons voldoening geeft."

De F-side van Ajax schreef afgelopen oktober al 'niet meer op Onana's aanwezigheid te zitten wachten'. De harde kern van de Amsterdammers was en is nog steeds verbolgen over het feit dat de 26-jarige doelman besloot om komende zomer definitief te vertrekken, nadat club en supporters 'hem altijd bleven steunen terwijl hij zo'n ontzettend domme fout had gemaakt'. Trainer Erik ten Hag gaf Onana na zijn dopingschorsing aanvankelijk nog wel een rol op het tweede plan, maar maakte hem toch weer eerste keeper na de blessure van Remko Pasveer. Onana maakt sinds zijn terugkeer onder de lat een weifelende indruk, met blunders tegen onder meer Benfica, FC Groningen en Sparta.