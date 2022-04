Theo Janssen noemt wel héle opmerkelijke kandidaat-opvolger van Ten Hag

Maandag, 11 april 2022 om 07:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:38

Het dreigende vertrek van Erik ten Hag bij Ajax houdt ook Studio Voetbal bezig. De trainer staat in de geruime belangstelling van zowel Manchester United en RB Leipzig, waardoor het speculeren over een opvolger is toegenomen. Theo Janssen noemt de namen van Peter Bosz (Olympique Lyon), Alfred Schreuder (Club Brugge) en Arne Slot (Feyenoord), voordat de analist een wel héél opvallende kandidaat op tafel gooit: aanstaand bondscoach Ronald Koeman.

Janssen wordt door presentator Sjoerd van Ramshorst gevraagd naar naar de ideale opvolger van Ten Hag, mocht de oefenmeester vertrekken. "Bosz wordt natuurlijk heel vaak genoemd, die zou daar zeker passen, dat heeft hij al laten zien", zegt de voormalig Ajacied. "Schreuder vind ik een hele goede trainer. Die heeft ook al bij Ajax gezeten, die zou het misschien kunnen doen met een goede assistent ernaast." Janssen verrast zijn tafelgasten daarop met de volgende naam: "Misschien zou Koeman het een jaartje kunnen doen met Heitinga ernaast (trainer Jong Ajax, red.) en een paar jonge trainers die hij misschien kan helpen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De tafel barst vervolgens in lachen uit, waarop Janssen zijn opmerking kracht probeert bijzetten door Henk Fraser te noemen. De huidig trainer van Sparta Rotterdam combineert zijn functie met die van assistent-trainer bij het Nederlands elftal. "Je gaat Sparta toch niet met Ajax vergelijken?", proest collega-analist Ibrahim Afellay. "Hij was vroeg op", grapt Pierre van Hooijdonk, eveneens tafelgast. "Ja, ik was heel vroeg op", grinnikt Janssen, "maar heb daarna nog een paar uurtjes gelegen."

De oud-middenvelder keert het discussiepunt daarop echter terug naar zijn tafelgasten. "Zoek maar eens een goede trainer nu, ik zou geen enkele kandidaat kunnen noemen waarbij je honderd procent kan zeggen: die moeten ze pakken." Journalist Jeroen Stekelenburg countert: "Wel toch?" "Ja", geeft Janssen dan toe, "maar dan kom je uit bij Slot. Als er een lijstje is, staat die er honderd procent op. Misschien nog wel op nummer één ook. Als ik de leiding had, zou ik hem bellen."