Onana maakt tongen los met opvallende uitspraak en zorgt voor verdeeldheid

André Onana is niet onder de indruk van de kritiek op zijn prestaties. De doelman van Ajax ging zaterdag tegen Sparta Rotterdam opnieuw flink in de fout en gaf daarmee de openingstreffer weg aan de bezoekers. Ajax wist de wedstrijd te kantelen (2-1) en na afloop van de zege geeft Onana een markant interview aan ESPN, waarin hij duidelijk maakt ongedeerd te zijn door de kritiek van de buitenwereld.

Onana maakt een onzekere indruk sinds zijn terugkeer van een dopingschorsing. De Kameroener blunderde gedurende de Afrika Cup al tegen Burkina Faso en ging ook in de fout namens Ajax tegen Benfica in de Champions League: hij zat mis bij een vrije trap van Alejandro Grimaldo, waardoor Darwin Núñez de beslissende 0-1 kon binnenkoppen. Vorige week zondag tastte Onana tegen FC Groningen (1-3 zege) mis bij een uithaal van Jörgen Strand Larsen, waardoor Groningen op voorsprong kwam. Daar kwam zaterdag een verkeerde pass bovenop die werd onderschept door Sparta, waarna Joeri de Kamps scoorde.

"Ik wilde de bal naar Ryan spelen. Voetbal draait om keuzes. Ik maakte mijn keuze, maar die was verkeerd. Dat is het voetbal. Je leert van je fouten", reageert Onana op zijn fout. In de studio van ESPN laat Marciano Vink weten weinig van de uitleg te geloven. "Hij zegt dat hij een foute keuze maakte en naar Gravenberch wilde spelen, maar je wilde dat helemaal niet. Je lult er nu eigenlijk omheen. Je wilde de eerste aanspelen (Edson Álvarez, red.) en je raakte 'm verkeerd, waardoor de bal naar Gravenberch ging. Geef dat gewoon toe."

Onana erkent dat hij in mindere vorm steekt, maar is naar eigen zeggen nog steeds dezelfde keeper als voor zijn schorsing. "Je kunt niet altijd winnen. Je moet soms fouten maken. Daar word je sterker van. Ik heb een zwaar jaar achter de rug. Dit maakt me alleen maar sterker", geeft hij aan. Gefluit van een deel van de supporters van Ajax raakt Onana niet. "Om eerlijk te zijn boeit het me niet. Het boeit me totaal niet. Mensen mogen zeggen wat ze willen. Ik weet wie ik ben en ik weet wat ik voor deze club heb gedaan. Het belangrijkste is wat ik kan doen. Ze kunnen zingen, ze kunnen janken, ze kunnen doen wat ze willen, I don’t give a shit."

Of de kritiek ook te maken heeft met de teleurstelling over Onana's aanstaande transfervrije vertrek naar Internazionale? "Misschien, maar dat moet je ze zelf vragen. Ik kan die vraag niet voor ze beantwoorden. Ik ben hier nog een paar weken en zal mijn best doen, zoals ik altijd doe. Sommigen zullen kritisch op me zijn, dat is geen probleem. Daar ben ik aan gewend. Dat is deel van mijn leven. Ik ben dezelfde Onana. Als jij denkt dat ik een andere keeper ben, is dat jouw probleem. Ik doe dezelfde dingen. Soms neem ik een verkeerde beslissing. In de afgelopen wedstrijden nam ik soms verkeerde beslissingen. Ik ben dezelfde persoon. Mensen mogen denken wat ze willen."

"Er is veel gebeurd", blikt Onana terug. "Het was een zwaar jaar voor me. Ik ben blij om terug te zijn." Verslaggever Hans Kraay junior vond Onana voorheen bij de beste tien keepers ter wereld horen en vraagt zich in het interview af of dat nog steeds geldt, gezien hij wel een andere Onana ziet. "Ik maak me niet druk om een van de beste vijf of tien keepers ter wereld te worden. Ik weet dat ik mijn niveau zal halen. Ik weet dat ik niet in topvorm ben nu. Ik heb lange tijd niet gespeeld. Dat is de waarheid. Mensen mogen zeggen wat ze willen, dat boeit me niet. Als je boos op me bent of juist blij met me, is dat jouw probleem. Ik luister alleen naar de kritiek van de technische staf. Verder kunnen ze zingen of janken, I don’t give a shit. Het is mijn leven. Laat mij m’n eigen verhaal schrijven. Laat ze zeggen wat ze willen, geen probleem. Ik houd nog steeds van ze."

De uitspraak I don’t give a shit zorgt voor verdeeldheid in de studio van ESPN. Kenneth Perez en Hugo Borst lijken de onverschilligheid wel te kunnen waarderen, maar Marciano Vink en Kees Kwakman niet. "Als je Joël Drommel ziet na een fout, staat hij er vaak als een geslagen hond. Onana staat er met een instelling van: fuck it, ik ben er nog steeds", zegt Perez met enige bewondering. "Hij zegt een moeilijk jaar te hebben gehad en dat moet je misschien niet onderschatten. Maar dat maakt uiteindelijk niet uit, want het eindproduct is de wedstrijd en wij beoordelen hem op de wedstrijd."

De houding van Onana kan Vink niet bekoren. ""Dat soort uitspraken, I don't give a shit richting de supporters, dat hoeft niet. Je kan het misschien wel vinden, maar als je nu weer de kans krijgt om te keepen, vind ik dat je wat meer respect moet tonen." Daar is Kwakman het mee eens. "Na wat er allemaal gebeurd is, mag je gerust een beetje nederig zijn naar Ajax. Het is heel goed dat hij geen last heeft van het uitfluiten. Ik erger me aan hoe hij die bal inspeelt." Borst noemt Onana echter 'de ideale prof'. "Hij heeft er volledig schijt aan. Hij ligt er niet wakker van dat hij soms naast de bal grijpt of het verkeerde pilletje pakt. That's life. En hij zit volgens mij met zijn hoofd al in Milaan."