Everton deelt United harde tik uit in strijd om Champions League-ticket

Zaterdag, 9 april 2022 om 15:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:30

Everton heeft zaterdagmiddag een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie geboekt. Thuis tegen United schotelden beide ploegen de toeschouwers op Goodison Park een slordige wedstrijd voor. Een van richting veranderd schot van Everton-middenvelder Anthony Gordon bleek uiteindelijk genoeg voor de overwinning: 1-0. Door de zege staat de ploeg van Frank Lampard vier punten boven de degradatiestreep, terwijl United schade oploopt in de strijd om een Champions League-ticket.

Donny van de Beek ontbrak in de wedstrijdselectie van Lampard, die sinds zijn aanstelling slechts 6 van de mogelijke 27 punten pakte. De Nederlandse middenvelder wordt gehuurd van United en mocht dus sowieso niet meedoen, al had dit überhaupt niet gekund, aangezien hij sinds maart aan de kant staat met een spierblessure. Dat het Premier League-duel onder hoogspanning stond werd in de openingsfase duidelijk. Everton vecht tegen Degradatie, terwijl United in een flinke strijd verwikkeld is om een Champions League-ticket.

Voorsprong voor de Toffees! ?? Met wat geluk krijgt Gordon de bal via Maguire in het doel, 1-0??#ZiggoSport #EVEMUN #PremierLeague pic.twitter.com/1pGCP306EB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2022

Beide ploegen legden in het eerste bedrijf slordig voetbal op de mat, maar grote kansen waren er daarentegen wel voor de bezoekers. Marcus Rashford dwong doelman Jordan Pickford eerst tot een uiterste redding, nadat Fabian Delph de bal in zijn eigen zestienmetergebied niet goed uitverdedigde. Luttele minuten later moest de sluitpost van Everton opnieuw handelend optreden toen Rashford van dichtbij mocht inkoppen. Waar United de meeste aanspraak op een voorsprong maakten, waren het the Toffees die uit het niets doel troffen. De bal viel voor de voeten van Anthony Gordon, die het speeltuig via de arm van Harry Maguire achter een kansloze David De Gea zag belanden: 1-0.

Uitgespeelde kansen wist de ploeg van Lampard nauwelijks te creëren. Toch wist Richarlison De Gea ook bijna op gelukkige wijze te passeren. Zijn doelpoging werd van richting veranderd door Victor Lindelöf en kon vervolgens ternauwernood over het doel getikt worden door de Spaanse doelman. Met de nodige passie en strijd slaagde Everton erin om het gebrek aan voetballend vermogen te compenseren. Rashford ontsnapte na een ragfijne pass van Bruno Fernandes ook na rust aan de aandacht van de defensie van de thuisploeg, maar ditmaal had de aanvaller zijn vizier niet helemaal op scherp staan.

Pogba kon als invaller na het vroeg uitvallen van Fred niet het verschil maken en ook Juan Mata en Anthony Elanga - die halverwege de tweede helft binnen de lijnen kwamen voor Mata en Rashford - brachten niet het gewenste vuur. The Red Devils oogden ook in het tweede bedrijf flets, al gingen ze in de slotfase toch op zoek naar de gelijkmaker tegen de moegestreden thuisploeg. Ronaldo was in blessuretijd dicht bij de 1-1, maar moest toezien hoe Pickford de bal met enig fortuin uit zijn doel hield.