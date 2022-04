‘Krul en Cillessen genoemd bij PSV in zoektocht naar nieuwe nummer één’

Zaterdag, 9 april 2022 om 09:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:17

Tim Krul of Jasper Cillessen zou zomaar eens de nieuwe doelman van PSV kunnen worden. De namen van de twee Oranje-internationals zijn volgens het Eindhovens Dagblad 'bij een eerste inventarisatie weleens gevallen'. PSV is niet tevreden over de ontwikkeling die Joël Drommel momenteel doormaakt. Reservedoelman Yvon Mvogo, die donderdagavond tegen Leicester City (0-0) de voorkeur kreeg boven Drommel en het seizoen lijkt af te maken onder de lat, keert in principe deze zomer terug bij RB Leipzig.

Drommel gold lange tijd als eerste keus voor Schmidt, maar moest na een uiterst slechte beurt tegen FC Twente (3-3) afgelopen donderdag voor de tweede keer dit seizoen zijn plek afstaan aan Mvogo. In Eindhoven zijn ze niet tevreden over de ontwikkeling die Drommel doormaakt, waardoor de club deze zomer op zoek gaat naar een concurrent voor de van FC Twente overgenomen goalie. Mvogo wordt gehuurd van RB Leipzig en keer in principe terug naar de huidige nummer vier van de Bundesliga. In de zoektocht naar een geduchte concurrent voor Drommel zijn bij PSV onder meer de namen van Krul en Cillessen gevallen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Steven Gerrard zat op tribune voor drietal PSV'ers tegen Leicester City

Steven Gerrard greep het Conference League-duel met Leicester City aan om een drietal PSV'ers live aan het werk te zien. Lees artikel

"Er is geen enkele zekerheid dat PSV hen kan oppikken, maar daarmee is in ieder geval duidelijk dat PSV zoekt naar een nieuwe nummer één onder de lat", schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Wat de positie van Joël Drommel daarbij wordt, is nog niet duidelijk. Als er geen gekke dingen gebeuren, keert hij dit seizoen niet meer terug in het doel." De reserverol komt voor Drommel uiterst ongelegen, daar de fase is aangebroken waarin de prijzen worden verdeeld. PSV strijdt nog mee om het kampioenschap, staat in de finale van de TOTO KNVB Beker en is kwartfinalist in de Conference League.

Cillessen is doorgaans eerste doelman bij Valencia, maar stond de voorbije maanden aan de kant met een blessure. Afgelopen zondag zat hij tegen Cádiz voor het eerst sinds 19 januari weer bij de wedstrijdselectie. Hij moest onder meer de vriendschappelijke interlands tegen Denemarken en Duitsland aan zich voorbij laten gaan. Krul is de nummer één bij Norwich City, maar heeft een wonder nodig om zich te handhaven in de Premier League. De achterstand op de veilige zeventiende plek bedraagt zeven punten. Het contract van Cillessen loopt nog door tot 2023, terwijl Krul tot 2024 vastligt.