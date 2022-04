Steven Gerrard zat op tribune voor drietal PSV'ers tegen Leicester City

Zaterdag, 9 april 2022 om 09:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:16

Een aantal PSV'ers heeft zich tegen Leicester City in de kijker kunnen spelen bij Steven Gerrard. De manager van Aston Villa bekeek het Conference League-duel met Leicester City (0-0) vanuit het King Power Stadium om Cody Gakpo, Noni Madueke en Ibrahim Sangaré live aan het werk te zien, melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Volgens het regionale dagblad is Sangaré een speler waar 'nogal aan wordt getrokken'.

Gakpo en Madueke zijn spelers die al een tijdje goed in de markt liggen. De aanvoerder wordt in verband gebracht met een overstap naar Arsenal, terwijl Madueke eveneens bezig is aan een sterk seizoen. Het Eindhovens Dagblad meldt dat ook aan Sangaré flink wordt getrokken. De Ivoriaanse middenvelder was donderdagavond het middelpunt van de belangstelling tijdens de Conference League-wedstrijd tegen Leicester City, daar Gerrard onder meer voor hem op de tribune zat. Ook Madueke en Gakpo werden bekeken door de manager van Aston Villa.

Sangaré is niet weg te denken uit het elftal van Roger Schmidt en stond dit seizoen in 22 van zijn 23 Eredivisie-optredens in de basis. Ook bij de nationale ploeg van Ivoorkust wordt hij beschouwd als een van de dragende krachten. Tijdens de Afrika Cup verscheen hij in alle drie de groepswedstrijden aan de aftrap. In de verloren achtste finale tegen Egypte maakte hij de 120 minuten vol. Sangaré vormt de laatste weken een blok op het middenveld met Érick Gutiérrez. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2025 in Eindhoven, wat betekent dat geïnteresseerde clubs een flinke transfersom dienen te betalen.

Van Gakpo is bekend dat hij in de concrete belangstelling staat van Arsenal. De 22-jarige aanvaller is gevleid door de interesse en ziet een stap naar the Gunners zitten, maar weet dat er meer kapers op de kust zijn. Bayern München - een van zijn 'droomclubs' - heeft eveneens belangstelling en kan roet in het eten gooien voor Arsenal. PSV wil een recordsom, wat inhoudt dat het bedrag boven de veertig miljoen euro moet liggen. Arsenal beschikt over de financiële middelen om aan de eisen van PSV te voldoen en heeft Gakpo in een persoonlijk gesprek verteld over zijn vooruitzichten in het Emirates Stadium.