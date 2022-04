‘Bayern op details na rond met Gravenberch en Mazraoui; jaarsalarissen bekend’

Vrijdag, 8 april 2022 om 13:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:16

Bayern München heeft de transfers van Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui op details na zijn afgerond, zo meldt BILD. Volgens de Duitse sportkrant betaalt Bayern 28 miljoen euro inclusief bonussen voor Gravenberch en zal Mazraoui transfervrij de overstap naar de Duitse topclub maken.

BILD meldde eerder deze week dat Bayern en Ajax nog steggelden over de transfersom,

daar Ajax aanvankelijk minimaal 35 miljoen euro wilde zien. Beide partijen zouden het eens zijn geworden over een transferbedrag van 28 miljoen euro inclusief bonussen. Gravenberch gaat komend seizoen negen miljoen euro per jaar verdienen.

Fabrizio Romano meldde eind maart al dat Gravenberch en Bayern er samen moeiteloos uit zouden komen over een langdurig contract. Gravenberch beschikt bij Ajax over een medio 2023 aflopend contract en moet komende zomer verkocht worden, indien de Amsterdammers een transfervrij vertrek willen voorkomen. Zo stroef als de onderhandelingen met Ajax liepen, zo soepel verliepen de gesprekken met Bayern.

Ook is Bayern volgens. BILD verzekerd van de komst van Mazraoui. De rechtsback beschikt bij Ajax over een aflopend contract en kan hierdoor transfervrij de overstap maken. De Marokkaans international gaat bij Bayern komend seizoen een jaarsalaris van acht miljoen euro per jaar opstrijken.