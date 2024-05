Noa Lang start zeer controversieel liedje op podium, maar Luuk de Jong grijpt in

Noa Lang heeft maandagavond op een haar na voor grote controverse gezorgd. De aanvaller van PSV pakte op het podium van het Stadhuisplein in Eindhoven de microfoon en was op weg om een hatelijk liedje in te zetten over Feyenoord. Luuk de Jong greep op het allerlaatste moment in.

"Het zijn maar...", riep Lang op het podium in de microfoon, om vervolgens een stilte te laten vallen.

In 2010 begon Jan Vertonghen na het winnen van de KNVB Beker met Ajax met diezelfde drie woorden. "Ik heb een leuk nummer voor jullie... Het zijn maar kut-kakkerlakken!", riep Vertonghen destijds. Het kwam de oud-Ajacied toen op een schorsing te staan van drie duels, waarvan een voorwaardelijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Luuk de Jong liet het zo ver niet komen op het kampioensfeest van PSV. De aanvoerder van de Eindhovenaren pakte de microfoon af bij Lang, voordat hij zijn ingezette nummer mogelijk zou afmaken.

Lang bracht vervolgens een klein stukje van zijn eigen nummer 7k op je feestje ten gehore. Ook Jordan Teze zong daarna een gedeelte van het liedje.

Lang ging al eerder in de fout

Lang ging op het kampioensfeest van Club Brugge in 2021 over de schreef. De aanvaller zong in België op het podium 'nog liever dood dan Sporting-jood', waarmee hij verwees naar aarsrivaal (Sporting) Anderlecht.

Drie geleden riskeerde Lang een schorsing voor twee wedstrijden, maar het werd uiteindelijk een alternatieve straf. De oud-Ajacied moest een bezoek brengen aan Kazerne Dossin in Mechelen, een deportatiekamp in de Tweede Wereldoorlog.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties