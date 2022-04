Mario Been over opvolging Gakpo: ‘PSV moet Bergwijn terughalen’

Donderdag, 7 april 2022 om 12:15 • Justus Dingemanse • Laatste update: 12:21

Cody Gakpo lijkt op weg naar de uitgang bij PSV, nu meerdere Europese grootmachten interesse lijken te hebben in de aanvoerder van de Eindhovenaren. Verslaggever Mounir Boualin sprak op een evenement van Life After Football met Mario Been, Pierre van Hooijdonk en Denny Landzaat en vroeg het drietal hun mening over de eventuele transfer van Gakpo en zijn opvolging.

Gakpo was de afgelopen weken regelmatig onderwerp van gesprek in Nederland. Zo berichtte het Eindhovens Dagblad dat Arsenal concrete interesse heeft in de aanvaller van PSV en gaan er al langere tijd geruchten over een eventuele overstap naar Bayern München. Over de opvolging van Gakpo heeft Been wel een idee: “Bergwijn, dat hebben we net geregeld”, stelt hij met enige humor.

Met een serieuzere toon bespreekt hij de potentiële transfer van Gakpo: “Dit soort jongens moeten vooral kijken naar de mogelijkheid om tot spelen toe te komen”. Dat de voormalig trainer Bergwijn benoemt tot opvolger van Gakpo, is vooral een waarschuwing voor de PSV’er om niet in eenzelfde situatie te belanden. Bergwijn speelt na zijn overgang naar Tottenham Hotspur niet zo veel als hij zou willen. Ook Van Hooijdonk is nog kritisch op een eventuele overgang naar de Europese top: “Ik vind Gakpo een geweldige speler, maar ik vind het ook te vroeg.” Al benadrukt hij ook dat de keuze voor een overstap niet alleen bij de aanvoerder zelf ligt: “PSV moet elk jaar wel wat verkopen.” Landzaat laat zich genuanceerder uit: “Wat is te vroeg? Als hij zich goed voelt, heb je dat te respecteren.”

Ook over mogelijke opvolgers zijn de meningen van de drie heren verdeeld. “Waarom niet Bergwijn?”, reageert Been op de vragende blik van verslaggever Mounir. “Hij moet elke week spelen met zijn potentie.” Pi-Air lacht het voorstel van Been voorzichtig weg: “Die ging niet naar Ajax om het salaris. Dan lijkt het me sterk dat hij naar PSV gaat." Landzaat doet er nog een schepje bovenop en noemt een nog verrassender naam: Mohamed Ihattaren. “Hij heeft jaren bij PSV gespeeld. Met de vorige trainer was het een moeilijke combinatie... Nee, ik maak maar gein, het zou een moeilijke situatie zijn om terug te gaan naar PSV.”