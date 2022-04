‘Ten Hag krijgt fors transferbudget: twee ambitieuze, peperdure targets’

Donderdag, 7 april 2022 om 10:25 • Chris Meijer • Laatste update: 10:46

Zelfs als Manchester United er niet in slaagt om zich te plaatsen voor de Champions League, krijgt Erik ten Hag een zeer fors bedrag tot zijn beschikking om te investeren in de selectie. De Daily Telegraph schrijft dat de clubleiding van de Engelse grootmacht vastberaden is om de nieuwe manager te laten starten met een gerenoveerde selectie. Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Declan Rice (West Ham United) gelden momenteel als de meest ambitieuze én dure doelwitten voor Manchester United.

Alles wijst erop dat de komst van Ten Hag naar Manchester United spoedig afgerond zal worden. ESPN meldde woensdagavond dat Manchester United en Ten Hag zo goed als akkoord waren over een meerjarige verbintenis, al waren andere media voorzichtiger door te stellen dat er nog geen overeenkomst bestaat. De Daily Telegraph verwacht over binnen enkele dagen witte rook, gezien het optimisme van beide partijen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zodra Ten Hag officieel is aangesteld, krijgt hij van Manchester United een shortlist met potentiële versterkingen aangeboden. The Red Devils willen komende zomer in ieder geval een spits, een rechtsbuiten en een high-energy middenvelder binnenhalen. Ten Hag krijgt de ruimte om zelf mogelijke versterkingen aan te dragen. Manchester United zou op dit moment de namen Rice, Kane en John McGinn van Aston Villa op die shortlist hebben staan. The Sun voegt ook Rúben Neves van Wolverhampton Wanderers daaraan toe.

De Daily Telegraph noemt ook Jude Bellingham en Erling Braut Haaland als targets voor Manchester United, maar stelt tegelijkertijd dat Borussia Dortmund hen alleen tegen een astronomisch bedrag laat gaan. Manchester United lijkt overigens ook behoorlijk in de buidel te moeten tasten voor Kane en Rice. Manchester City deed afgelopen zomer tevergeefs een bod van naar verluidt 150 miljoen euro op Kane, die bij Tottenham Hotspur nog vastligt tot medio 2024.

Rice ligt nog even lang vast bij West Ham United en kan komende zomer alleen tegen een torenhoog bedrag vertrekken, zo liet manager David Moyes al meerdere keren optekenen. “Ik zei in de zomer dat hij 118 miljoen euro waard was. Dat was een aanbieding, dat was goedkoop. Dat was de kans om Declan Rice goedkoop binnen te halen”, verzekerde Moyes eerder dit seizoen. De Daily Telegraph sluit niet uit dat Ajax een speler van Ajax meeneemt en noemt de namen van Antony, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch. Twee laatstgenoemde worden echter nadrukkelijk in verband gebracht met Bayern München.

De torenhoge ambities van Manchester United op de transfermarkt staan los van de afloop van dit seizoen. The Red Devils bezetten momenteel de zevende plaats in de Premier League en moeten nu in ieder geval West Ham United, Arsenal en Tottenham Hotspur nog passeren om een Champions League-ticket te pakken. The Spurs - de huidige nummer vier van de Premier League - hebben drie punten meer dan Manchester United. Mislopen van de Champions League zou Manchester United in financieel opzicht hard raken, maar dat verandert de huidige plannen niet.