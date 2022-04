Danjuma: ‘Ik kan je verzekeren dat hij een tactisch meesterbrein is’

Donderdag, 7 april 2022 om 07:49 • Chris Meijer

Arnaut Danjuma laat zich uitermate positief uit over zijn trainer Unai Emery. De Oranje-international noemt Emery na de met 1-0 gewonnen heenwedstrijd tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League - waarin hij na acht minuten het enige doelpunt verzorgde - een ‘tactisch meesterbrein’. Tegelijkertijd kijkt Danjuma met een dubbel gevoel terug op het treffen, omdat Villarreal in zijn ogen nog een stuk beter kan.

“Champions League-avonden zijn heel bijzonder, met niets te vergelijken. Ik sta hier met een dubbel gevoel. Natuurlijk is het goed om in eigen huis met 1-0 te winnen van Bayern, maar we kunnen nog een stuk beter dan we hier hebben laten zien. Ik kreeg zelf ook een kans waar ik beter mee had moeten omgaan. Dat is een beetje frustrerend”, geeft Danjuma te kennen in gesprek met BT Sport. De vleugelaanvaller liet zich eerder al bijzonder positief uit over Emery.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik weet niet of ik zijn tactische plan moet delen, want we hebben nog een return te spelen. Maar ik kan je verzekeren dat hij een tactisch meesterbrein is, zijn plan lijkt altijd te werken voor ons”, reageert Danjuma na afloop van het duel met Bayern op een vraag over zijn trainer. “Zijn plan was nu opnieuw heel goed en we hebben het niet eens op een perfecte manier uitgevoerd, we hadden nog meer kunnen profiteren van de kansen.”

“We speelden bijna een perfecte wedstrijd. Het was perfect geweest als we nog meer hadden gescoord”, oordeelt Emery zelf in gesprek met Marca. “We moeten meer van onszelf eisen en een stap verder zetten. Het wordt volgende week bijzonder lastig. Bayern is een heel goed team en hebben onze eigen wapens gebruikt om ze uit de wedstrijd te halen. We wisten van tevoren dat ze in bepaalde situaties niet comfortabel zijn, waardoor hun beste spelers niet in de wedstrijd komen.”

“Over het algemeen win je als je beter speelt en wij verdienden het hier om te verliezen”, analyseert Bayern-trainer Julian Nagelsmann. “Ik denk dat ze meer hadden kunnen scoren. Wij speelden niet goed. Maar het is slechts 1-0 en we zullen in de return een ander gezicht moeten laten zien. Spaanse ploegen hebben doorgaans goede spelers en maken weinig fouten. Ze hebben kwaliteiten aan de bal en wij kwamen er op de vleugels niet aan te pas. Er werkte niets bij ons en we kregen maar weinig kansen.”