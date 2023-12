Eerbetoon Lockyer krijgt mooist denkbare vervolg; Danjuma doet Spurs geen zeer

Tottenham Hotspur heeft zaterdag met hangen en wurgen een zege in de Premier League geboekt. In eigen huis werd Everton met 2-1 verslagen dankzij vroege treffers van Richarlison en Heung-Min Son. André Gomes zorgde voor de late aansluitingstreffer, waarna Arnaut Danjuma nog meerdere kansen kreeg om zijn ploeg een resultaat te bezorgen. Ondertussen stuntte Luton Town in eigen huis tegen Newcastle United: 1-0.

Ange Postecoglou was genoodzaakt om twee wijzigingen door te voeren in zijn basiself ten opzichte van de 0-2 zege op Nottingham Forest. Yves Bissouma en Destiny Udogie ontbraken tegen Everton vanwege een schorsing, waardoor Emerson Royal en Oliver Skipp.

Tottenham, dat nog niet kon beschikken over onder meer de geblesseerde Micky van de Ven, wist de ban al binnen tien minuten te breken. Brennan Johnson kon na een vlotlopende aanval voorgeven op Richarlison, die bij de eerste paal simpel binnen wist te schuiven: 1-0.

De ploeg van Postecoglou leek op rozen te zitten, toen Son de marge na achttien minuten spelen verdubbelde. Waar Everton-doelman Jordan Pickford nog een antwoord had op een doelpoging van Johsnon, moest hij buigen voor de rebound van de aanvoerder van Tottenham: 2-0.

Tottenham leek op weg naar een probleemloze middag, maar vroeg in de tweede helft deelde Everton al een eerste waarschuwing uit. Dominic Calvert-Lewin dacht de aansluitingstreffer te maken, echter werd zijn doelpunt afgekeurd na tussenkomst van de VAR: Gomes zou een overtreding op Emerson hebben begaan.

De spanning in de wedstrijd werd in de 82ste minuut alsnog teruggebracht door Gomes, die een afgeslagen hoekschop overtuigend tegen de touwen schoot: 2-1. Everton dacht direct door te drukken. Arnaut Danjuma had als invaller de gelijkmaker op zijn schoen, maar moest toezien hoe Spurs-sluitpost Guglielmo Vicario met een schitterende redding wist te pareren.

Tottenham kroop hierna nog door het oog van de naald. Zo redde Ben Davies vlak voor de doellijn en schoot Danjuma, randje buitenspel, nog op de onderkant van de lat.

Luton Town - Newcastle United 1-0

Luton Town heeft met een knappe overwinning op Newcastle United voor een verrassing gezorgd in de Premier League. Newcastle, waar de van een blessure herstelde Sven Botman een invalbeurt maakte, ging met 1-0 onderuit op Kenilworth Road.

Het mooiste moment gebeurde in minuut vier, toen er massaal geapplaudiseerd werd voor Tom Lockyer. De verdediger kreeg vorige week tijdens de wedstrijd tegen Manchester City (1-2) een hartstilstand, maar zijn leven werd gered door de medici.

In een eerbetoon aan Lockyer en de medici werden tijdens de wedstrijd, naast het fraaie applaus, ook de namen van de betrokken medici op de stadionschermen getoond. Luton gaf de woensdag uit het ziekenhuis ontslagen Lockyer het mooist denkbare kerstcadeau.

Andros Townsend knalde the Hatters in minuut 25 op voorsprong. Newcastle kwam die achterstand niet meer te boven. Luton, de best presterende promovendus, staat na zeventien wedstrijden op plek achttien. Newcastle bezet plek zeven in de strijd om Europees voetbal.

