Kritiek op zesvoudig international: ‘Had naar de Eredivisie terug moeten komen’

Everton-aanvaller Arnaut Danjuma is een van de grootste teleurstellingen van 2023, zo oordeelt Maarten Wijffels in de AD Voetbal podcast. Volgens de journalist van het Algemeen Dagblad had Danjuma afgelopen zomer beter kunnen kiezen voor een uitleenbeurt aan een topclub in Nederland, om zich zo in de kijker te spelen voor het EK in Duitsland.

De 26-jarige Danjuma speelde in 2023 geen enkele interland voor Oranje. De vleugelflitser lijkt uit beeld te zijn geraakt bij bondscoach Ronald Koeman. Zijn laatste interland dateert van 26 maart 2022, toen Denemarken met 4-2 werd verslagen. Wijffels baalt van de ontwikkeling van Danjuma.

“Het blijft jammer, zo’n Danjuma”, begint de journalist. “Als je het hebt over teleurstellingen in 2023 is hij dat wel. Die jongen had naar de Eredivisie terug moeten komen. Hij had met PSV of Feyenoord de Champions League in moeten gaan. Dan had hij zijn niveau kunnen verhogen en nu bij het Nederlands elftal op de rechterflank kunnen spelen.”

Wijffels begrijpt er niets van. “Dan blijft hij in Engeland en komt hij ook bij Everton op de bank terecht. Wat heb je daar nou aan?” Collega Mikos Gouka denkt dat het Nederlands elftal bij sommige spelers minder leeft. “Niet iedere speler ziet Oranje als een heilige graal. In Alkmaar loopt er bijvoorbeeld een (Jordy Clasie, red.) die liever een paar wedstrijden slecht speelde voor een interlandperiode zodat hij niet opgeroepen werd.”

Gouka oordeelt minder hard over de keuze van Danjuma voor Engeland. “Laten we eerlijk zijn. Hij kon naar Feyenoord en wellicht ook PSV, maar Everton is ook geen Al-Gharafa. Hij had natuurlijk nooit gedacht dat hij daar op de bank terechtkwam. Ik kan me voorstellen dat als je in de Premier League kunt spelen en je overtuigd bent van jezelf, dat je die keuze maakt.”

Danjuma speelde in Nederland eerder voor Jong PSV en NEC, alvorens hij via Club Brugge en AFC Bournemouth bij Villarreal belandde. Bij de Spaanse middenmoter kende Danjuma een goed debuutseizoen, waarna zijn vorm afnam. Vorig seizoen maakte de vleugelspits op huurbasis af bij Tottenham Hotspur.

Dit jaar speelt Danjuma dus voor Everton, dat hem tot het einde van dit seizoen huurt van Villarreal. In LaLiga beschikt de rechtspoot over een contract tot medio 2026. Volgens Transfermarkt is Danjuma momenteel 17 miljoen euro waard.

Heeft Danjuma de verkeerde keuze gemaakt? Ja Nee Stem Heeft Danjuma de verkeerde keuze gemaakt? Ja 66% Nee 34% Totaal aantal stemmen: 174