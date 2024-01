Oplossing van geschil tussen Vertessen en PSV komt mogelijk uit Engeland

Yorbe Vertessen en zijn advocaat en adviseur Wouter Janssens liggen op ramkoers met PSV, zo stelt Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. De Belgische aanvaller is in Berlijn om zijn transfer naar Union Berlin a te ronden, maar krijgt nog geen groen licht. De oplossing voor PSV komt mogelijk uit Engeland.

Er liggen meerdere scenario's klaar in Eindhoven. De trotse koploper van de Eredivisie leek Vertessen onbezorgd te kunnen laten gaan richting de Bundesliga, maar kreeg plots te horen dat Noa Lang voorlopig niet inzetbaar is.

Het liefst trekt de club een vervanger aan voor Vertessen en zwaait het de Belgische aanvaller, die zelf dolgraag wil vertrekken, na veertien trouwe dienstjaren definitief uit. Maar dat is met de naderende deadline nog geen uitgemaakte zaak.

PSV heeft de afgelopen dagen geprobeerd om Couhaib Driouech los te weken bij Excelsior en zet nog altijd in op de komst van de aanvaller. De vraagprijs van vijf miljoen euro - PSV is bereid om twee miljoen te betalen - is men in Eindhoven echter te gortig.

Een andere optie ligt mogelijk in Engeland, zo schetst Elfrink. "Als een Engelse topclub nog wat dood hout van de boom snijdt, is het soms mogelijk iemand te huren. Lukt het PSV niet, dan is Vertessen waarschijnlijk het haasje."

PSV werd begin deze maand gelinkt aan Facundo Pellistri. De Uruguayaanse buitenspeler van Manchester United lijkt inmiddels op weg naar Granada. Ook de naam van Arnaut Danjuma, die door Everton wordt gehuurd van Villarreal, kwam voorbij.

"PSV wil Vertessen best tegemoetkomen met een extraatje of zijn contract wat opwaarderen, maar kijkt eerst of een vervanger op te pikken is", sluit Elfrink af.

