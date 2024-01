Wegen Everton en Danjuma lijken te scheiden: nieuwe club meldt zich officieel

Het management van Arnaut Danjuma is in gesprek met Olympique Lyon. Dat nieuws bevestigt zaakwaarnemer Michael-Moses Jarman van makelaarskantoor Panthera Sports tegenover talkSPORT. Het lijkt erop dat Danjuma’s verhuurperiode aan Everton ingekort zal worden, waardoor de 26-jarige aanvaller kan overstappen van Villarreal naar Olympique Lyon.

Volgens Panthera Sports zijn de gesprekken met Lyon volop gaande, al is van een akkoord nog geen sprake. “Arnaut voelt zich thuis bij Everton, waar hij een goed contract heeft, dus het is belangrijk om respectvol over de club te praten. Op dit moment krijgt hij helaas niet de speelminuten die hij nodig heeft. Arnaut moet spelen, dat is het beste voor zijn carrière”, aldus Jarman.

Om die reden zoekt Jarman naar de juiste oplossing. “Het is waar dat er interesse is van Lyon en we zijn in gesprek. Ik las dat laatst al terug in de media, dus daarom bevestig ik het nu.” Danjuma wil dolgraag met Oranje naar het EK, maar krijgt bij Everton zelden de kans om zich in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman. Omdat hij op Goodison Park een vorstelijk salaris ontvangt, staan the Toffees vermoedelijk niet onwelwillend tegen een vertrek.

Dit jaar speelt Danjuma dus op huurbasis in Liverpool, maar hij is nog altijd contractspeler van Villarreal. In LaLiga beschikt de rechtspoot over een contract tot medio 2026. Volgens Transfermarkt is Danjuma momenteel 17 miljoen euro waard, maar het lijkt erop dat hij ook bij Villarreal overbodig zou zijn.

Lyon kan daardoor een perfecte oplossing zijn voor Danjuma, Everton en Villarreal. Voor de in Nigeria geboren buitenspeler is een wintertransfer nog mogelijk omdat hij eerder dit seizoen niet in actie kwam bij de Spaanse middenmoter. Bij een huurtransfer naar Lyon zal Danjuma wel moeten vechten tegen degradatie uit de Ligue 1, al lijkt OL de weg omhoog te hebben gevonden.

Danjuma speelde in 2023 geen enkele interland voor Oranje. Zijn laatste interland dateert van 26 maart 2022, toen Denemarken met 4-2 werd verslagen. In totaal speelde Danjuma tot dusver zes interlands, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist.

De 26-jarige Danjuma speelde in Nederland voor Jong PSV en NEC, alvorens hij via Club Brugge en AFC Bournemouth bij Villarreal belandde. Bij de Spaanse middenmoter kende Danjuma een goed debuutseizoen, waarna zijn vorm afnam. Vorig seizoen maakte de vleugelspits op huurbasis af bij Tottenham Hotspur, waar hij net als bij Everton niet wist te imponeren.

