Jack Grealish signeert sponsordeal met Italiaans luxemerk

Maandag, 4 april 2022 om 12:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:14

Jack Grealish gaat een sponsorcontract tekenen met Gucci, zo laat The Athletic weten. De 26-jarige Grealish, die afgelopen zomer de duurste Britse voetballer ooit werd met zijn overgang van Aston Villa naar Manchester City voor maar liefst 117 miljoen euro, staat volgens het medium op het punt om zich als ambassadeur te verbinden aan het Italiaanse modebedrijf.

Grealish is sinds zijn recordtransfer naar Manchester City van afgelopen zomer steeds nadrukkelijker in beeld bij verschillende sponsoren. Zo raakte de Engelsman ook in beeld bij Gucci, dat zich als luxemerk profileert. De vleugelmiddenvelder uit Birmingham gaat met het sponsorcontract ‘een bedrag met zeven cijfers’ verdienen, weet The Athletic. Het sponsorcontract is uniek, aangezien de Italianen normaal gesproken enkel in zee gaan met muzikanten en acteurs.

Grealish kwam dit seizoen tot dertig optreden voor Manchester City, waarin hij vier keer doel trof en drie assists bijschreef. De aanvaller strijdt dit seizoen met City nog voor drie prijzen. Hij is met de club verwikkeld in een hevige titelstrijd met naaste concurrent Liverpool, dat momenteel één punt onder the Citizens te vinden is. Aankomende zondag zal City in het eigen Etihad Stadium aantreden tegen Liverpool voor een titanenstrijd met de koppositie als directe inzet. Ook in de halve finale van de FA Cup een week later staat de equipe van Josep Guardiola tegenover the Reds.

Tussen deze dubbele ontmoeting met Liverpool staat het Champions League-affiche met Atlético Madrid op de planning. De Engelsen werden gekoppeld aan Atlético nadat ze in de achtste finales van het miljardenbal eenvoudig Sporting Portugal opzij zette (5-0 over twee wedstrijden). Naast de prijzen op clubniveau hoopt Grealish aankomende winter met Engeland te strijden voor de WK-titel. Grealish, goed voor 20 interlands voor het Engelse nationale team, maakt doorgaans deel uit van de selecties van bondscoach Gareth Southgate. Engeland werd tijdens de WK-loting van afgelopen vrijdag gekoppeld aan de Verenigde Staten, Iran en de winnaar van de play-offs tussen Wales en Schotland/Oekraïne.