Guardiola geeft hard signaal af aan grote naam: ‘Het team wacht niet op hem’

Pep Guardiola heeft een duidelijk signaal afgegeven aan Jack Grealish. De manager van Manchester City heeft toegegeven dat zijn buitenspeler niet in de beste vorm verkeert en verwacht veel van hem tijdens het FA Cup-duel met Luton Town dinsdagavond.

Grealish pendelt al een tijdje van de bank naar de lappenmand en terug. De laatste keer dat de aanvaller aan de aftrap verscheen van een officiële wedstrijd was op 7 januari, in het FA Cup-duel met Huddersfield Town.

Dinsdagavond mag hij het waarschijnlijk weer eens vanaf het begin laten zien, als City het in de achtste finales opneemt tegen Luton Town. Grealish liep een liesblessure op in de Champions League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen, maar is inmiddels fit.

"Vorig seizoen kreeg hij veel minuten, dit seizoen is het iets minder", erkent Guardiola tijdens de persconferentie. "Dat is het verschil. Ik heb vanaf de eerste dag gezegd: 'We hebben hem nodig. Hij heeft bijzondere kwaliteiten voor het team.'"

"Uiteindelijk hangt het van zijn eigen vorm af. Hopelijk kan hij de laatste drie maanden van het seizoen een goede prestatie neerzetten. Hij kreeg de kans in de belangrijke wedstrijd tegen Kopenhagen, maar raakte toen helaas al na twintig minuten geblesseerd."

Guardiola waarschuwde Grealish dat hij er meteen moet staan. "Ik kan spelers geen drie of vier wedstrijden geven om het juiste ritme te vinden. Ze moeten zowel ritme zien te vinden als ze negentig of twintig minuten spelen. Het team wacht niet op hem."

De kans is groot dat Grealish tegen Luton Town aan de aftrap verschijnt. "Dat is zeker mogelijk", aldus Guardiola. "Ik bepaal de opstelling niet heel ver van te voren als we veel wedstrijden in korte tijd spelen."

