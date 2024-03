Guardiola na City - Arsenal los op Grealish; commentator ergert zich stierlijk

Pep Guardiola ging na afloop van het duel tussen Manchester City en Arsenal (0-0) nog even los op Jack Grealish. De oefenmeester probeert de buitenspeler van zijn ploeg iets duidelijk te maken en moet daarom kritiek dulden van beIN Sports-commentator Richard Keys.

In het Etihad Stadium kwam de ploeg van Guardiola voor het eerst in 58 wedstrijden niet tot scoren in een thuiswedstrijd. De bezoekers uit Londen hielden het slot op de deur en gaven weinig grote kansen weg.

Zelf waren the Gunners blij vlagen gevaarlijk in de omschakeling, maar op een paar kleine mogelijkheden na, was Arsenal niet in staat om echt druk uit te oefenen op het doel van Manchester City.

Na afloop werd door spelers en trainers nog even nagepraat op het veld, waarbij de camera’s hun lenzen op Guardiola richtten. De Spaanse manager probeert Grealish iets uit te leggen en maakt daarbij heftige gebaren met zijn armen. Keys, commentator van beIN Sports ergert zich aan Guardiola.

“Bewaar dit voor in de kleedkamer. Hier word ik toch zo moe van. Het is gewoon allemaal voor de camera’s. Kom op, ga die tunnel in”, roept Keys Guardiola op om Grealish in de kleedkamer pas toe te spreken.

Guardiola loopt vervolgens weg bij Grealish om Erling Haaland en Gabriel Maghalães uit elkaar te houden. De twee waren verwikkeld in een discussie en de voormalig manager van onder meer FC Barcelona en Bayern München moest tussenbeide komen.

Keys slaakt een diepe zucht en vervolgt: “Nu gaat hij natuurlijk aan alle andere spelers vertellen wat zij wel niet allemaal fout hebben gedaan”, verzucht de Britse commentator.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties