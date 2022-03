PSV presenteert Ruud van Nistelrooij als opvolger van Roger Schmidt

Woensdag, 30 maart 2022 om 18:18 • Laatste update: 18:33

PSV heeft in Ruud van Nistelrooij een nieuwe trainer gevonden voor aankomend seizoen. De Eindhovenaren melden via de officiële kanalen dat de 45-jarige oefenmeester het stokje gaat overnemen van Roger Schmidt, die in februari aankondigde dat hij de Eindhovense club komende zomer na twee seizoenen gaat verlaten. “Ik heb jaren naar dit moment toegewerkt”, zegt de oud-topspits op de clubwebsite. “Ik ben trots en overtuigd dat ik er klaar voor ben om een leidende rol in te nemen bij mijn club.”

Fred Rutten zal tijdens het nieuwe seizoen fungeren als een van de assistenten van Van Nistelrooij. Ook André Ooijer en Javier Rabanal, huidige assistent-coach bij Willem II, worden assistent. John de Jong, directeur voetbalzaken, bij PSV is dolblij met het 'jawoord' van Van Nistelrooij. “Hij geniet het volledige vertrouwen van de huidige PSV-directie en Marcel Brands”, aldus De Jong. “Ruud heeft de afgelopen jaren binnen en buiten PSV enorm veel geleerd, indruk gemaakt als leider van verschillende teams en is klaar om leiding te geven aan het eerste elftal van PSV. We geloven dat de weg die we deze zomer met Ruud en de club inslaan PSV veel oplevert.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De klus wordt voor Van Nistelrooij zijn eerste als hoofdtrainer van een grote club. De 70-voudig Oranje-international werkte eerst twee jaar als assistent-trainer van Guus Hiddink en daarna Danny Blind bij het Nederlands elftal, en ging in 2016 aan de slag bij PSV. Daar werkte hij aanvankelijk als spitsentrainer van het eerste elftal, om vanaf 2018 de Onder 19 onder zijn hoede te nemen. Afgelopen zomer ging Van Nistelrooij mee naar het EK als assistent van toenmalig bondscoach Frank de Boer en daarna nam hij de leiding over Jong PSV.

Van Nistelrooij maakte tijdens de meest recente interlandperiode aan toekomstig algemeen directeur van PSV Marcel Brands bekend dat hij openstond om komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer te worden, zo schreef De Telegraaf. Voorwaarde voor Van Nistelrooij was dat hij een ervaren assistent naast zich zou krijgen. Rutten raakte al gauw in beeld, maar een akkoord met de voormalig hoofdcoach van PSV liet nog op zich wachten. Uiteindelijk kwam er witte rook, want PSV maakt melding dat Rutten Van Nistelrooij vanaf komende zomer gaat assisteren.

De 59-jarige Rutten stond eerder al drie jaar lang aan het roer bij PSV als hoofdcoach en vijf jaar als assistent-trainer. Daarnaast was hij hoofdcoach van Schalke 04, FC Twente, Feyenoord, Vitesse en Anderlecht. Van Nistelrooij wil met Rutten tóch de uitdaging aangaan bij het eerste elftal van de Eindhovenaren. Eerder gaf de beoogde coach van volgend seizoen nog aan 'het trainersvak eerst te willen doorgronden' en zijn 'route zelf uit te willen stippelen'.