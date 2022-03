‘Dani Alves voert lobby om smaakmaker van Ajax naar Barcelona te krijgen’

Donderdag, 24 maart 2022 om 09:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:39

Als het aan Dani Alves ligt speelt Antony komend seizoen in het shirt van Barcelona. De rechtervleugelverdediger heeft er bij de clubleiding van Barcelona op aangedrongen om de Ajacied nauwlettend in de gaten te houden, weet UOL Esporte. Antony en Alves kennen elkaar van de Braziliaanse nationale ploeg, waar ze elkaar momenteel ook weer treffen. Brazilië speelt komende week twee WK-kwalificatieduels.

Het Braziliaanse medium schrijft dat Barcelona prioriteit heeft gesteld aan het versterken van de voorste linie. Raphinha prijkt hoog op het lijstje, net als Antony. Dani Alves zou de komst van laatstgenoemde toejuichen. Het prijskaartje vormt echter zeer waarschijnlijk een struikelblok, daar Ajax rond de veertig miljoen euro verlangt voor de dribbelaar. Antony heeft nog een contract tot medio 2025, waardoor Ajax de hoofdprijs kan vragen voor de aanvaller.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De komst van Raphinha lijkt een stuk realistischer, daar er reeds gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Barcelona en de zaakwaarnemer van de 25-jarige aanvaller van Leed United. De Catalanen moeten echter nog om de tafel met Leeds United en dat belooft een gecompliceerdere operatie te worden, daar zijn afkoopclausule momenteel tachtig miljoen euro bedraagt. UOL Esporte meldde al dat Raphinha Leeds United heeft gevraagd om die afkoopclausule naar beneden bij te stellen, omdat hij vreest dat clubs niet bereid zijn een dergelijk bedrag te betalen.

Voor Antony zal de interesse van Europese topclubs de komende maanden alleen maar toenemen. De Braziliaan is een van de smaakmakers bij Ajax en maakt ook geregeld zijn opwachting bij de nationale ploeg. Dit seizoen was de buitenspeler in de Eredivisie goed voor 8 goals en 4 assists in 23 wedstrijden. In de Champions League was hij twee keer trefzeker en zorgde hij vier keer voor het voorbereidende werk. Antony zou eveneens op het lijstje van Bayern München zijn verschenen, waar hij als opvolger moet dienen van Serge Gnabry.