Braziliaanse bond verbreekt stilte en geselt ‘barbaarse’ Robinho en Dani Alves

De Braziliaanse bond (CBF) heeft vrijdagavond een statement gepubliceerd inzake de recente veroordelingen van Robinho en Dani Alves. Die worden het eind van 'een van de schadelijkste hoofdstukken in de Braziliaanse voetbalgeschiedenis' genoemd. De CBF prijst de moed van de slachtoffers, en roept vrouwen op hun mond open te trekken 'in het gezicht van dergelijke barbaarsheden'. Van de twee voetballers doet de bond actief afstand.

Na Dani Alves in februari werd woensdag ook Robinho veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Die had hij in 2017 in Italië al opgelegd gekregen vanwege zijn aandeel in een groepsverkrachting in 2013. Omdat er geen uitleveringsverdrag tussen Brazilië en Europa geldt, ontsprong Robinho echter lang de dans. Nu heeft de Braziliaanse rechtbank op verzoek van Italië beslist dat de honderdvoudig international alsnog zijn straf moet uitzitten in zijn geboorteland.

Robinho moet voor negen jaar brommen, mits zijn hoger beroep faalt. De strafeis voor Alves kan een stukje milder genoemd worden. Alves werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel, voor verkrachting van een vrouw in december 2022. Ook hij is in afwachting van zijn hoger beroep, dat hij tegen een borgsom van één miljoen euro in vrijheid mag afwachten.

Onder meer bondscoach Dórival Júnior en captain Danilo lieten zich al kritisch uit over de situatie. Nu komt ook het CBF met een statement. "De definitieve veroordelingen van de spelers Robson de Souza (Robinho, red.) en Daniel Alves maken een einde aan een van de schadelijkste hoofdstukken ooit in de Braziliaanse voetbalgeschiedenis", zo luidt de aanhef.

"De twee zaken, die twee van de grootste Braziliaanse stervoetballers en twee van de grootste culturele iconen aller tijden betreffen, kunnen niet eindigen met de veroordeling van de daders. Het is essentieel dat de moedige houding van de slachtoffers meer en meer vrouwen inspireren om niet te blijven zwijgen in het gezicht van dergelijke barbaarsheden."

"In een wereld waar machismo zegeviert, moeten wij mannen aan het front staan om niet alleen seksueel geweld, maar alle typen geweld tegen te gaan. Het CBF, al zijn bestuurders en de technische staf van het Braziliaanse nationale team, willen hun solidariteit uitspreken met de slachtoffers van de twee wrede misdaden begaan door de oud-spelers."

Het CBF sluit af met een achtdelig plan om 'alle typen van geweld' tegen te gaan. Daarin wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan racisme en homofobie. Het herhaaldelijke racisme jegens Vinícius Júnior wordt als voorbeeldcasus gepakt. Lees hier het volledige statement van de Braziliaanse bond.

