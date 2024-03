Alves ziet borgsom betaald worden en wacht hoger beroep in vrijheid af

Dani Alves, die eind vorige maand werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en zes maanden en daartegen in beroep ging, heeft de gevangenis tijdelijk verlaten. De borgsom van één miljoen euro is namelijk betaald, meldt onder meer Marca. Alves mag zijn hoger beroep derhalve in vrijheid afwachten.

Op 22 februari jongstleden werd Alves schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van een vrouw in een toilet van een nachtclub in Barcelona eind december 2022.

De Catalaanse rechtbank oordeelde dat Alves voor vier jaar en zes maanden achter tralies moet zitten, nadat het Spaanse Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van negen jaar en een schadevergoeding had geëist.

Geen van de procederende partijen was eind februari tevreden met de rechterlijke uitspraak. Het kamp van de voormalig voetballer heeft de aantijgingen meerdere keren ontkend, al waren Alves’ verklaringen niet altijd waterdicht en paste hij ze meerdere keren aan.

In afwachting van de behandeling van het hoger beroep vroeg Alves om een tijdelijke vrijlating en de rechter besloot dat de Braziliaan zijn beroep in vrijheid mocht afwachten voor een borgsom van één miljoen euro.

Nu melden diverse Spaanse media dat deze betaald is. Aan de vrijlating hangen wel enkele voorwaarden. Zo moet Alves zijn Braziliaanse én Spaanse paspoort inleveren, zodat hij het Iberische schiereiland niet kan verlaten, en mag hij niet in de buurt van het slachtoffer komen.

In januari 2023 beëindigde de Braziliaan na een lange, zeer succesvolle carrière zijn loopbaan bij het Mexicaanse UNAM Pumas. Verder diende hij FC Barcelona, Saõ Paulo, Paris Saint-Germain, Juventus, Sevilla en Bahia. Zijn roemrijke carrière zorgde er daarnaast voor dat hij op Cafú na de meeste interlands voor de Selecão speelde.

