Ajax leert van Brobbey, Onana en Mazraoui en stelt zich harder op

Dinsdag, 22 maart 2022 om 23:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:38

Ajax gaat het spelersbeleid op korte termijn aanpassen, zo weet Voetbal International dinsdag te onthullen. De technische leiding van de Amsterdamse club wil in de toekomst voorkomen dat spelers met een aflopend contract gratis de Johan Cruijff ArenA uitlopen. Spelers met aflopende verbintenissen krijgen voortaan twee opties: of bijtekenen of voordat het laatste contractjaar ingaat een transfer naar een andere club maken.

Een goed voorbeeld is de situatie rondom Ryan Gravenberch, die bij Ajax vastligt tot medio 2023. De gesprekken over een langere samenwerking zijn volgens de middenvelder op niets uitgelopen, waardoor een zomers vertrek onvermijdelijk lijkt te zijn geworden. “De contractonderhandelingen zijn inmiddels stopgezet. Ik heb nu gewoon nog één jaar contract en that's it, eigenlijk. We zullen het zien”, bevestigde Gravenberch dinsdag in gesprek met de NOS. Bayern München zou bij Ajax een bod van 25 miljoen euro, een vaste transfersom van 15 miljoen euro, die door bonussen met 10 miljoen euro kan oplopen, hebben uitgebracht.

Ajax had en heeft te maken met spelers die geen heil zagen en zien in een nieuwe verbintenis in Amsterdam. Brian Brobbey bijvoorbeeld weigerde begin vorig jaar om zijn aflopende verbintenis bij de koploper in de Eredivisie te verlengen. Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars deed er alles aan om de aanvaller te behouden, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Brobbey koos voor een transfervrij vertrek richting RB Leipzig. Na enkele tegenvallende maanden in Duitsland keerde hij overigens op huurbasis terug bij Ajax. Na een periode vol blessureleed keerde de spits onlangs terug in de selectie van trainer Erik ten Hag.

Een jaar later moet Ajax rekening houden met het transfervrije vertrek van André Onana en Noussair Mazraoui. De doelman lijkt klaar te zijn voor een nieuw avontuur bij Internazionale, terwijl de rechtsbenige vleugelverdediger een serieuze optie is voor Barcelona. Beide Ajacieden moeten op termijn nog wel een definitieve beslissing nemen wat betreft hun volgende werkgever.