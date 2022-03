Van der Gijp ziet kans op megatransfer bij Ajax flink slinken door Klassieker

Maandag, 21 maart 2022 om 23:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

René van der Gijp denkt dat Antony zondag zijn eigen ruiten heeft ingegooid. De analist van Vandaag Inside denkt dat de Europese topclubs terugdeinzen voor het irritante gedrag dat de 22-jarige vleugelspits van Ajax vertoonde na zijn winnende doelpunt tegen Feyenoord (3-2). "Stel dat wij samen op de tribune zitten als scout van Manchester City of Liverpool...", filosofeert Van der Gijp samen met Wim Kieft. "En we zitten naar Antony te kijken, wat denk je dat we zouden zeggen als we op maandag terugkomen?"

Daar kan volgens Van der Gijp maar één antwoord op volgen "'Die nemen we niet.' Dit zie je toch een Serge Gnabry, Leroy Sané of Mohamed Salah niet doen? Dan kun je wel zeggen: hij is jong, maar het kan ook nóg gekker worden." Kieft antwoordt daarop: "Zo jong is hij ook niet meer, want hij doet dit al twee jaar." Antony slaagde er samen met zijn aanvoerder Dusan Tadic in om liefst negentig seconden van de blessuretijd in rook te doen opgaan. Dat Erik ten Hag zich niet kritisch opstelde over dat gedrag, verbaast Kieft niet.

"Zo'n jongen is ook niet door een coach te dimmen, uiteindelijk", weet Kieft. "Ten Hag gaat natuurlijk nooit zeggen dat Antony zich als een idioot gedraagt, maar dat denkt hij wel. In het algemeen wordt dit gedrag aangepakt in de kleedkamer, dan zegt iemand: 'Hey, wat ben jij nou allemaal aan het doen?'" Johan Derksen vindt dat Tadic als aanvoerder een slecht voorbeeld geeft. "Tadic komt tempo tekort, die loopt op zijn laatste benen, en hij wordt steeds irritanter en vervelender", aldus Derksen.

Kieft vestigt vooral aandacht op het positieve: "Tadic was wel bepalend, Johan, met die rake vrije trap en die voorassist naar Nicolás Tagliafico. Feyenoord werd natuurlijk ook vermoeid, maar na het inbrengen van Tagliafico en hoe Tadic opstond... provoceren, en zo, maar ze trekken toch die wedstrijd naar zich toe. Ze hebben wel echt die wedstrijd uit het vuur gesleept." Van der Gijp voegt toe: "En Tadic gaf ook nog een geweldige voorzet waar Brian Brobbey uit moest scoren", doelend op de totaal mislukte kopbal van de invaller.